Premierul demis Viorica Dancila a declarat sambata, in judetul Arad, ca "tradatorii" din PSD care vor participa, luni, la votul din Parlament pentru Guvernul Orban, "a doua zi sa mearga in partidul 'foarfeca' si sa nu mai fie alaturi de social-democrati".





Prezenta in localitatea Pancota, Viorica Dancila a fost intrebata de jurnalisti ce crede ca se va intampla luni, cand ar trebui sa fie votat noul guvern. Dancila a spus ca "in mod normal trebuie sa nu existe cvorum".

"Cei care au daramat acest guvern, cei sase lideri politici in frunte cu candidatul Iohannis, trebuie sa asigure cvorumul pentru trecerea acestui guvern. Nu facem acest lucru pentru ca nu vrem sa vina un nou guvern sau pentru ca vrem sa tinem de scaune, asa cum spun unii. Nu putem sa giram un program de guvernare care este un program al austeritatii, indreptat impotriva oamenilor, care se bazeaza din nou pe taieri de salarii, pe comasarea de spitale, pe privatizarea unor companii de stat. PSD nu va gira acest program", a spus Dancila.

Dancila a admis ca vor fi si "tradatori".

"Nu vom fi prezenti in sala. Parlamentarii nu vor fi in sala (cei ai PSD - n.r.). Bineinteles ca sunt si tradatori, si am vazut, dar cum vor merge la vot, a doua zi sa mearga in partidul 'foarfeca' si sa nu mai fie alaturi de social-democrati, pentru ca este clar ca nu au niciun atasament pentru acest partid", a spus presedintele PSD.

Dancila a adaugat ca "fiecare deputat, fiecare senator, indiferent de partidul din care face parte, trebuie sa isi asume, luni, faptul ca voteaza sau gireaza un program impotriva romanilor".