Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, este de parere ca jocurile pentru aceste alegeri "nu sunt facute", iar "Romania nu e o tara de prosti".





"Intr-o tara normala, jocurile nu sunt facute si nu exista ideea aceasta ca jocurile sunt facute. Este tot ce ne transmite echipa domnului Iohannis, pentru ca domnul Iohannis nu transmite nimic. (...) Eu nu cred ca romanii sunt atat de lipsiti de discernamant. Eu cred ca Romania nu e o tara de prosti. Eu cred ca exista suficient de multi oameni inteligenti in tara asta ca sa vada ce se intampla, sa sanctioneze lipsa de dezbatere, sa sanctioneze lasitatea, sa sanctioneze iresponsabilitatea, sa sanctioneze atitudinea profund antidemocratica a celor trei. Cred ca sunt destul de multi oameni inteligenti in tara asta, care vor strica jocurile celor care doar fac jocuri si fac combinatii si nimic altceva si nu au proiecte pentru Romania, nu au idei si nu sunt in stare sa le sustina in fata alegatorilor", a declarat Theodor Paleologu, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sibiu.

Theodor Paleologu a fost prezent la Sibiu la o lansare de carte, dupa care s-a intalnit cu sustinatorii si simpatizantii la un hotel din oras, scrie Agerpres.