"Este o campanie electorala istorica pentru ca va fi prima data la 30 de ani de la Revolutie cand vom avea un tur 2 fara PSD. Miza acestei campanii electorale este tocmai acest mesaj pe care societatea, pe care Romania poate sa-l dea campaniei electorale si poate sa-l dea pentru viitorul si pentru tinerii din aceasta tara. Un tur doi fara PSD inseamna un tur 2 in care discutam cu adevarat despre cum va arata Romania peste cinci ani si cum va arata Romania peste 10 ani”, a afirmat Barna, potrivit sursei citate.

El considera ca un tur doi in care va ajunge cu presedintele Klaus Iohannis este unul prin care Romania se va insanatosi.

"Imaginati-va cele doua scenarii, un tur doi si dezbatere intre Klaus Iohannis si Viorica Dancila, un dialog la care asistam, un dialog mut as putea sa spun, de un an si jumatate, de trei ani daca vorbim de PSD. Ori in momentul de fata Romania chiar are nevoie sa discutam despre viitor si nu despre fantasmele PSD si despre eterna problema cu justitia si condamnatii penali. De aceea, un tur doi Klaus Iohannis – Dan Barna este un tur doi prin care Romania se va insanatosi”, a explicat liderul USR.

Intrebat de jurnalisti ce parere are despre ultimul sondaj de opinie, realizat de IMAS, in care este cotat pe locul patru in preferintele electoratului, Dan Barna a raspuns: “Eu am spus de cateva zile ca vom vedea in ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate, care vor incerca, de fapt, sa demobilizeze componenta aceasta activa care vrea o Romanie moderna, care vrea o Romanie care iese din marasmul a 30 de ani de politica. Lucrul acesta se intampla deja, vedem un sondaj pe care realitatea din strada nu-l confirma in niciun fel. (…) Este un sondaj, nu il comentez, fiecare decide propria metodologie si modalitate de comunicare. La fel a fost si la europarlamentare, sa nu uitam atunci alianta era data in zona lui 15 la suta maxim, cu bataie 16, daca exista generozitate, rezultatul a fost 23”.

Aproape 50% dintre cei care intentioneaza sa mearga la vot la prezidentiale ar opta pentru Klaus Iohannis daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, pe locul al doilea situandu-se Mircea Diaconu cu 16,7%, conform unui Sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM. Pentru parlamentare, topul este condus de PNL, urmat de PSD, ambele in creltere cu cate doua procente, si de USR.