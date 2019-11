Edilul municipiului Braila, Marian Dragomir, a facut, vineri, public faptul ca a sunat la call-center-ul Electrica pentru a semnala o avarie care a afectat mai multe cartiere din oras, iar operatorii care i-au raspuns l-au indrumat sa se adreseze Primariei.



"Ca urmare a multiplelor intreruperi ale energiei electrice in oras, foarte multi cetateni au sunat la Primarie, fiind indusi in eroare de call-center-ul Electrica. Este un lucru absolut strigator la cer ceea ce se intampla, pentru ca nu este atributia Primariei. Iluminatul stradal si intretinerea retelelor este in sarcina exclusiva a Electrica. Vom face o adresa catre Electrica, in care le vom cere sa nu mai minta cetatenii din Braila, ca trebuie sa intervina Primaria cand lor le pica reteaua. Am sunat personal si nu mi-a venit sa cred ceea ce imi pot spune la telefon. Am avut apoi o discutie cu domnul director SDEE Braila, Stefan Radulescu, care mi-a spus ca le va transmite si dansul in scris acest lucru. In Municipiul Braila corpurile de iluminat sunt ale Primariei, dar reteaua apartine Electrica. Cand este un corp de iluminat ars, intervine Luxten, cand pe o strada nu functioneaza iluminatul, trebuie sa intervina Electrica. Trebuie sa facem separare intre aceste lucruri", a declarat Dragomir, in ultima sedinta a CLM Braila, potrivit Agerpres.

In ceea ce priveste lucrarile intreprinse in ultima vreme de Electrica pentru modernizarea retelei de distributie a energiei electrice din Braila, Marian Dragomir a precizat ca acestea sunt in valoare de aproximativ 8 milioane lei.

"In ultima perioada se opreste destul de des iluminatul in municipiul Braila. Este din cauza faptului ca Electrica SA, societate despre care subliniez ca nu se afla in subordinea Primariei Municipiului Braila, a facut niste lucrari de investitie pentru modernizarea instalatiei, astfel incat sa nu mai pice reteaua. In urma cu 40 de ani, cand s-au facut primele retele, nu erau atat de multi consumatori ca in ziua de astazi. Ei au facut modernizari la o valoare de aproximativ 8 milioane lei", a declarat Dragomir.

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord), parte a Grupului Electrica, este operatorul de distributie a energiei electrice care deserveste zona de Nord a Munteniei, respectiv judetele Braila, Vrancea, Galati, Buzau, Prahova si Dambovita, care au o arie de operare de 29.000 de kilometri.