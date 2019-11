Presedintele Klaus Iohannis sustine ca la 30 de ani de la Revolutie "vedem ca abia acum incepem sa scapam de comunism si vedem ca de fapt ce ne-a tinut in urma, este PSD-ul".



"In acesti 30 de ani am fost noi vrednici, am facut ce am promis, atunci, am construit noi o Romanie libera, democratica, care permite romanilor sa se simta bine la ei acasa? Am construit noi o Romanie care ne-a adus tuturor prosperitate, multumire, o viata sigura? Poate pentru unii da, dar sigur pentru multi inca nu. Inca nu am ajuns acolo, dar inainte sa ne facem planuri despre cum vom schimba noi lucrurile in bine trebuie sa vedem de ce am ajuns in 30 de ani numai pana aici, de ce nu am ajuns mai departe, daca ne uitam in urma in acesti 30 de ani vedem ca abia acum incepem sa scapam de comunism si vedem ca de fapt ce ne-a tinut in urma, ce ne-a tinut ca si cum am fi avut o piatra de moara legata de gat este PSD-ul. PSD-ul este cauza principala pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine. Dar avem acuma speranta sa schimbam lucrurile.

Nu putem noi, romanii, sa ramanem ancorati intr-o vesnica tranzitie, trebuie sa mergem pe calea cea dreapta, or asta se poate numai daca indepartam PSD-ul de la putere pentru o perioada lunga de timp, altfel, schimbarea nu se va produce. Noi am mai crezut in anumite etape ca am scapat de tot de comunisti, am crezut in unele etape ca am scapat de PSD, dar PSD-ul mereu si mereu s-a intors cu alte fete, cu alte nume dar cu aceleasi metehne", a spus Iohannis, citat de romanialibera.ro.