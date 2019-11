Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a spus la Digi24 ca Andrei Caramitru, membru USR, nu este o voce si ca declaratiile sale controversate nu il reprezinta. Ciolos a facut aceste precizari in contextul declaratiilor controversate facute de Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finante.

"Domnul Teodorovici joaca teatru, eu il cunosc de cand era un functionar in Ministerul Fondurilor Europene si eu dadeam o mana de ajutor la Ministerul Agriculturii, era in 97-98", a spus Ciolos despre declaratiile din ultimele zile date de Teodorovici.

Jurnalistul Digi24, Claudiu Pandaru, a mentionat ca si in USR-PLUS exista un astfel de politician care face declaratii controversate, si anume Andrei Caramitru.

"Nu stiu daca e politician. E inscris in partid, asta nu inseamna ca e politician", a mentionat liderul PLUS, potrivit digi24.ro.

"Eu nu il vad ca pe o voce si domnul Caramitru nu ma reprezinta pe mine. Opiniile dansului nu sunt si opiniile mele si eu nu ma simt deloc responsabil de declaratiile pe care le face", a mai spus Dacian Ciolos despre Andrei Caramitru.

"Cat timp ii vom scoate in evidenta, chiar daca domnul Caramitru nu-i ales de nimeni, nu a candidat, dar eu il vad in mass media mai des decat politicieni care si-au asumat un mandat si care fac declaratii pe baza responsabilitatii politice pe care o au, in baza unui vot. Domnul Caramitru nu si-a asumat acest vot, isi exprima un punct de vedere, oricine poate. La domnul Teodorovici e altceva, dansul a candidat, e in Parlament. La domnul Teodorovici e grav pentru ca a primit un mandat din partea alegatorilor si isi bate joc de acest mandat", a mai declarat Ciolos.