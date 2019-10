Lia Olguta Vasilescu aduce acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, scriind despre acesta ca este lenes si ca "in 5 ani de mandat nu a facut nimic".

"Lenesul national a iesit in campanie sa taie o panglica. Au gasit repede o investitie aproape de Bucuresti, la Giurgiu, ca sa nu se oboseasca prea rau in trafic. Doar ca investitia e inceputa si finalizata de guvernarea PSD. Pai daca in 5 ani de mandat nu a facut nimic, cu ce era sa se laude? Cu asta si cu legile pensiilor si salarizarii, despre care ne povesteste in pliantul electoral ca el le-a 'promovat'. In acelasi pliant in care scrie cum m-a respins el pe mine, ca ministru, din motiv de 'incompetenta'. Ma face incompetenta si apoi isi aroga munca mea! Ce penibil!", a scris Lia Olguta Vasilescu e Facebook.