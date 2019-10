Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu ii va retrage pe ministrii propusi care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare de specialitate.



"Ar insemna sa-mi neg toata cariera politica de 30 de ani. Nu accept evaluarea pe care o face PSD pentru un candidat de ministru pe care l-am propus. A fost un vot politic, iar modul in care a decurs audierea a aratat ca, de fapt, a fost pregatita in detaliu si a avut scopul de a determina acest vot negativ", a spus Orban la Palatul Parlamentului, dupa ce Ion Stefan, pe care l-a propus pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a primit aviz negativ in Comisiile de administratie ale Parlamentului.

Orban a mentionat ca in acest caz a fost dat "un vot politic".

"Nu accept ca Olguta Vasilescu, ca Radulescu 'Mitraliera' sa fie cei care sa stabileasca capacitatea unui candidat de ministru din echipa mea de a face reforme in ministerul pe care il propun si de a duce la bun sfarsit programul de guvernare pe care l-am prezentat in fata Parlamentului. Astazi, exact cum s-a intamplat si in cazul domnului Citu, daca va aduceti aminte, din cauza faptului ca in Comisiile de administratie ale celor doua Camere exista o majoritate PSD, s-a impus aceasta majoritate la vot. Nimic altceva. Aceasta majoritate din comisiile PSD este majoritatea care l-a investit pe un ministru care nu a fost in stare sa castige primaria orasului din Bistrita in care a candidat, ma refer la domnul Suciu, l-a investit pe domnul Stanescu in functie si ca atare nu accept evaluarea", a adaugat el, scrie Agerpres.

Orban a mai spus ca Ion Stefan "este un om care a pus pe picioare, de la firul ierbii, o afacere care a generat dezvoltare in comunitatea locala".

"Prin afacerea pe care a pus-o pe picioare a generat locuri de munca, a platit taxe si impozite la bugetul de stat, iar in ceea ce priveste povestea casei, va spun eu cu subiect si predicat care este povestea casei: receptia lucrarii si stabilirea valorii de impozitare trebuia sa o faca primaria, prin Directia de taxe si impozite. Cu siguranta, acest caz m-a facut sa ma gandesc daca nu cumva aceasta situatie exista in municipiul Focsani in foarte multe cazuri, pentru ca Directia de taxe si impozite nu face evaluarile proprietatilor si nu are capacitatea de a stabili cuantumul real al taxelor si impozitelor. Am stabilit foarte clar: domnul deputat Stefan si-a platit toate impozitele pe care i le-a solicitat Primaria Focsani", a mentionat el.

Intrebat daca a fost multumit de prestatia lui Ion Stefan la audierile din comisii, Orban a spus ca acesta "a fost emotionat".

"Trebuie sa va spun ca, in ce priveste pregatirea programului, in ceea ce priveste toate ideile pe care le-a prezentat, in ce priveste capacitatea de a indeplini obiectivele din programul de guvernare, am incredere deplina in domnia sa. Faptul ca, in mod evident, a fost emotionat pentru ca nu a participat niciodata la o astfel de executie politica, pe care i-a pregatit-o majoritatea PSD, evident ca intr-o oarecare masura i-a afectat... Are experienta cu oamenii, nu cu reprezentantii PSD, care sunt disperati ca exista riscul ca la conducerea Ministerului Dezvoltarii sa existe un om corect, care sa nu mai inghita toate alocarile de resurse subiective, sa nu mai inghita facturile umflate, sa nu mai inghita toate procedurile viciate pe care le-au generat cei de la PSD", a afirmat el.

Orban a mentionat ca va spune luni dimineata pe cate voturi conteaza pentru investirea guvernului in plenul reunit al Parlamentului.

Ion Stefan, propus pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in Guvernul Orban, a primit, miercuri, aviz negativ din partea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Stefan a primit din partea parlamentarilor 17 voturi "pentru" si 19 "impotriva".