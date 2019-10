Presedintele PSD, Viorica Dancila, a sustinut la Cluj ca nu se teme de adversarii sai politici si ca nu are de gand sa faca un pas inapoi.



"Sa nu va temeti o clipa ca am sa fac un pas inapoi. Nu mi-e frica de niciunul dintre ei. Sunt mai puternica decat ei toti la un loc. Daca ar fi corect, eu ar trebui sa port pantaloni si ei fusta. Cum nu mi-este frica nici de Klaus Werner Iohannis si profit de prezenta la Cluj pentru a-i adresa inca o data invitatia candidatului Iohannis la o confruntare unu la unu, o confruntare in care sa nu ma mai jigneasca - am luat destule jigniri de la el, o confruntare in care fiecare dintre noi sa spunem ce a facut, el ce a facut in cinci ani de mandat, eu ce am facut intr-un an si noua luni de mandat de premier. Sper sa nu uite de vacante si de somnul de frumusete de sambata si duminica.

L-ati vazut pe presedintele Iohannis sa se intalneasca cu oamenii? Nu cu active de partid... Sa mearga in mijlocul oamenilor, cum trebuie sa vina un presedinte, si sa vada care sunt problemele lor, sa empatizeze cu ei, sa vada cum poate sa-i sprijine. Nu a facut asta niciodata, pentru ca el este presedintele unui grup de oameni, pentru ca pe el nu-l intereseaza restul, pentru ca el a impartit tara in doua: romanii lui, in numar mai mic, si ceilalti", a spus Dancila, citata de romanialibera.ro.