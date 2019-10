Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul demis Viorica Dancila i-a propus sa accepte sa fie candidat la pozitia de comisar european, insa a refuzat propunerea, intrucat vrea sa isi duca mandatul pana la final.



"Vreau public sa-i multumesc doamnei premier Viorica Dancila pentru ca astazi, in jurul orei 13,00, cred, in jurul pranzului, m-a sunat si mi-a spus ca ar dori sa aiba acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului Romaniei sa am aceasta calitate, de candidat la pozitia de comisar european. I-am multumit foarte mult pentru intentia pe care o are, pentru gandul pe care l-a exprimat. Mi-a spus ca as fi persoana cea mai potrivita, sunt primarul general al Capitalei, am numarul cel mai mare de voturi exprimate direct din partea populatiei, dupa presedintele Romaniei si am rezultate bune in aceasta pozitie. I-am multumit pentru apreciere, dar i-am spus ca, la fel ca domnia sa, si eu vreau sa-mi duc mandatul la bun sfarsit pana in ultima zi. (...) Deci, iata ca a fost intentia, spun eu buna, din partea doamnei premier. Nu pot sa parasesc Primaria Capitalei, oricat mi-ar fi de greu. (...) I-am multumit doamnei premier, dar am declinat aceasta propunere, pentru ca vreau sa muncesc aici pana in ultima clipa si ma bucur ca a fost colegul nostru, Victor Negrescu.

Eu stiam ca presedintele Romaniei nu are atributii constitutionale pentru a face aceasta propunere, de comisar european. Guvernul Dancila este inca in functie, chiar daca a fost o motiune de cenzura, nu avem un alt guvern (...). Nu cred ca era rolul constitutional al presedintelui sa-si spuna o opinie, ci luam lucrurile ca atare. Si in ceea ce priveste cutumele, era asteptata o propunere din partea grupului social-democrat, nu din partea cealalta a esichierului politic, vom vedea ce se va intampla. Oricum, cred ca domnul Negrescu era o propunere foarte buna din partea Romaniei si (...) cred ca ar fi reprezentat Romania cu cinste", a declarat Firea, citata de jurnalul.ro.