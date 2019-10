Andrei Caramitru este de parere ca Guvernul vrea sa inchida "orice urma de libertate si de speranta pentru noi".

"Lumina se inchide. Incet incet. Dupa ce l-au arestat pe Dragnea ca sa calmeze poporul, vor sa pastreze toate nenorocirile pe care le-a facut pentru ei si sa inchida orice urma de libertate si de speranta pentru noi.

Doar in ultimele 2-3 zile:

* PNL a semnat pactul cu ALDE si UDMR. Adio reforma, adio justitie libera

* Iohannis a promulgat legea politiei. Adio proteste libere

* Toate televiziunile sunt acum sub moguli politici. ProTV la rusi prin interpusi, Realitatea se Inchide - Gusa intra in PSD. Adio presa echidistanta si libera. Au mai ramas doar cateva site-uri firave.

Avem doar doua alternative.

* Sau intram incet incet in rezistenta de tip guerilla - ne refugiem in online, ne pregatim de o criza economica uriasa si de un USL omnipotent si ne riscam pielea la proteste care vor fi ilegale. Cei care mai ramanem, ca multi o sa fim obligati sa plecam

* Sau reusim sa castigam alegerile prezidentiale pentru Dan. Om cu om. Vot cu vot. Ca atunci spargem sistemul. Il lovim mortal.

Las asta scris aici ca sa nu Spuneti ca nu am avertizat. Daca iese rau - sa tineti minte peste un an ca v-am atras totusi atentia aici, intr-un colt de Facebook", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.