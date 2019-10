Premierul demis, Viorica Dancila, tine sa il informeze pe presedintele Klaus Iohannis ca desemarea urgenta a unui comisar european este o obligatie a Guvernului si aceasta solicitare a fost facuta de catre presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Am vazut iesirea furibunda a Presedintelui Iohannis cu privire la desemnarea comisarului european din partea Romaniei, inca o incercare de sabotare a intereselor tarii.

Il informez pe Klaus Iohannis ca decizia de a ne desemna urgent comisarul este o obligatie a Guvernului Romaniei si este ferm si explicit solicitata in scrisoarea presedintelui ales al Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Se poate vedea ca acest document se afla si in atentia dumnealui, dar alege sa dezinformeze o tara intreaga in scop electoral. Este rusinos si este riscant pentru interesul si imaginea Romaniei.

Asadar, fie ca domnului Iohannis ii convine sau nu, acesta este procesul firesc si corect pe care tara noastra trebuie sa il urmeze. Domnul Victor Negrescu, chiar daca nu se califica drept 'comisarul lui Iohannis', este fost ministru al Afacerilor Europene si fost membru al Parlamentului European, un profesionist desavarsit, cu o vasta experienta de lucru in institutiile europene, in care am deplina incredere ca va putea gestiona cu succes acest mandat din partea Romaniei", a scris Viorica Dancila pe Facebook.