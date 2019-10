Dupa ce a primit un aviz negativ din partea comisiei de audiere pentru functia de ministru al Finantelor Publice, Florin Citu a dat primele declaratii.

"A fost o audiere lunga si care a mers intr-o directie pe care nu o doream. Am cerut la inceput sa fie o discutie decenta, dar nu s-a putut. Cand presedintele executiv al PSD da tonul acestui tip de dezbatere care nu ne face cinste, este clar ca ceilalti nu au avut ce face decat sa il urmeze. A fost un vot politic. Cei de la PSD au spus ca este negativ, eu cred ca este politic. A fost 19 la 19. Am incercat sa raspund la toate intrebarile, chiar daca unele nu isi aveau sensul, dar si acolo am raspuns. De asta a durat asa mult audierea", a spus Florin Citu.

"Asa cum am spus, desi la inceput am cerut decenta, pentru ca este o comisie importanta si un minister important, nu am fost ascultat si lucrurile au degenerat. Nu eu sunt cel care va trebui sa il evalueze pe presedintele executiv al PSD, ci romanii", a adaugat Florin Citu in legatura cu comportamentul lui Eugen Teodorovici.

"O depasire a tintei de deficit de 3 la suta inseamna lucruri negative pentru Romania. Asta arata ca la MFP lucrurile au scapat de sub control, nu stim ce s-a intamplat in septembrie, dar eu ma angajez sa respect pe cat posibil tratatele semnate cu UE.

Nu am spus niciodata ca vouchere de vacanta trebuie eliminate. Era o postare de pe Facebook cu iz teoretic, dar vorbeam de mai multe lucruri care nu exista in mediul privat. Si era o intrebare pentru romani. Nu am spus niciodata ca trebuie taiate. Am spus doar ca este o dubla masura, romanii vor decide daca ele trebuie pastrate sau nu.

Nu am nevoie sa cer rapoarte pentru a sti situatia de la MFP. Ce am spus eu a confirmat si Comisia Europeana. Executia bugetara a fost falsificata, tocmai pentru a influenta deficitul bugetar. Nu este nevoie sa cer eu informatii, ele sunt publice. Mergem acolo, vom vedea care e situatia reala, dar ce am spus eu a fost deja confirmat de institutii internationale", a declarat ministrul propus, potrivit dcnews.ro.

Citu: "Ne dorim ca banii publici sa fie cheltuiti transparent"

"Vom verifica daca in ultima vreme oamenii au dat concursuri pe bune, etc, dar ne dorim o administratie supla. Asta nu se va face peste noapte, dar ne dorim ca banii publici sa fie cheltuiti transparent. Ce pot spune este urmatorul lucru: fiecare persoana, angajat, director, etc, va beneficia de o analiza proprie si ulterior vom lua o decizie.

Prima masura pe care o vom lua este reorganizarea guvernului, si sunt sigur ca vor fi si masuri ale MFP acolo. Trebuie sa vedem cum putem elimina supraimpozitarea contractelor part time, trebuie sa dispara TVA defalcat si vom lua OUG 114 si vom vedea cum putem corecta toate elementele negative cat mai repede", a mai adaugat Citu.

"La inceput vom face pe indicatorii de performanta si vom vedea ce e acolo. Vom face pe lucrurile importante, nu pe toata lumea. Vom avea la dispozitie si rapoartele Curtii de Conturi si vom porni de acolo. IRCC va fi mentinut, este prea complicat acum sa il eliminam. Taxa pe activele bancare trebuie eliminata pentru ca este o interventie directa a statului asupra politicii comerciale a bancilor. Este clar ca taxa a afectat negativ acest sector, vom lua decizia in functie si de discutiile cu BNR", a spus senatorul liberal.

"Vom respecta legea finantelor publice in ceea ce priveste fondul de rezerva. Acolo se spune clar cum se pot cheltui acesti bani si noi asta vom face, vom respecta legea", a incheiat Florin Citu.