"Premierul demis, doamna Viorica Dancila, refuza sa inteleaga ca odata cu pierderea calitatii de prim-ministru a pierdut si orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru pozitia de comisar european, care ii revine Romaniei", sustine presedintele Klaus Iohannis.



"O avertizez din nou pe doamna Dancila sa inceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru aceasta pozitie si sa nu transmita nicio propunere catre presedinta aleasa a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen.

Desemnarea unui comisar european din partea tarii noastre de catre un guvern care nu mai are niciun fel de atributii constitutionale si legale in acest sens este un gest iresponsabil, de sfidare atat a cetatenilor romani, cat si a partenerilor europeni.

Doar un nou guvern investit de Parlament are intreaga legitimitate, dar si obligatia de a transmite urgent la Bruxelles o propunere de comisar european. Este esential ca un nou Cabinet sa obtina cat mai repede votul Legislativului pentru a rezolva toate problemele stringente generate de guvernarea dezastruoasa a PSD, inclusiv desemnarea unui candidat credibil si profesionist din partea Romaniei in Comisia Europeana. Tergiversarea in Parlament de catre PSD a procedurilor care sa duca la votarea noului Executiv nu face altceva decat sa dauneze si mai mult credibilitatii tarii noastre, deja afectate de Guvernul Dancila", a spus seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Viorica Dancila l-ar fi propus pe fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, pentru functia de comisar european din partea Romaniei.