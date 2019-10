"Am tot analizat in ultima perioada si mi-am dat seama ca ma apropii de 50 de ani si ar trebui sa ma intorc pentru o perioada politica si, pana la urma, m-am decis. Si cum tot timpul eu am fost de stanga, am ales PSD pentru ca era singurul. Pro Romania, chiar daca se declara de stanga si are oameni din PSD, pe langa faptul ca are aceasta alura de tip securistic, nici nu are aspiratii, cel putin la cativa lideri de acolo, care sa reprezinte interesele de stanga", a explicat Gusa.

El a adaugat ca schita de reformare pe care a elaborat-o propune actiuni pentru perioada urmatoare care sa transforme PSD intr-un "partid al romanilor buni".

"Si daca intrebarea urmatoare ar fi cum pot sa influentez un proces de reforma ca simplu membru eu raspund asa: daca la cat am facut in viata publica si in politica si in mass-media nu este suficient in acest moment, inseamna ca ceea ce am facut pana acum a fost cam degeaba. Deci, nu doresc nicio functie de conducere si, cum le-am desenat acolo pe o schita de reformare, toate actiunile din perioada urmatoare, daca si le asuma actualii mei colegi, ar trebui sa mearga in transformarea PSD intr-un partid al romanilor buni. Si roman bun inseamna roman omenos si, bineinteles, patriot. Asta ar fi eticheta unui proiect de reforma, care sigur nu se poate face fara recuperarea unor oameni care au fost in partid sau mai sunt, dar nu sunt activi. Si am dat doua exemple de notorietate, doi prieteni de foarte multi ani, Vasile Dincu si Vasile Puscas. Cum bineinteles este cazul si anumitor oameni de la Pro Romania, care au plecat din PSD in epoca Dragnea, dezamagiti fiind de leadership-ul partidului, care cred ca trebuie sa revina in PSD de unde au plecat, nu de placere, ci dintr-un soi de nevoie umana sa nu mai asiste la umilinte sau la excese", a declarat Cozmin Gusa.

El a precizat ca nu a discutat cu presedintele PSD, Viorica Dancila, despre reintoarcerea in partid.

"Nu vreau sa par fariseu si sa spun ca nu vorbesc cu presedintii de partide, vorbesc cu toti presedintii de partide mereu, de la Viorica Dancila, la Ludovic Orban, Kelemen Hunor, Eugen Tomac. (...) Cu Viorica Dancila strict legat despre inscrierea in partid nu am vorbit. Invitatia de a reveni in partid mi-au facut-o mai multi dintre liderii PSD, dar cel care si-a asumat-o a fost Paul Stanescu, cu care sunt amic, apoi a oficializat-o primarul de la Sectorul 1, Dan Tudorache. (...) Am acceptat si pentru ca partidul trece printr-o perioada dificila post-Dragnea, nu e usor sa duci asa ceva in mod evident si insistentele lor aveau legatura si cu dorinta lor ca cineva ca mine sa puna umarul la procesul lor de reformare pe care si-l asuma ca fiind un lucru necesar. Asumarea unei reforme necesare este o dovada de luciditate si nu o sa scape nimeni de asta. Daca PNL crede ca este mai reformat decat PSD se insala, pentru ca beneficiaza de o conjunctura, de un avantaj pe care il datoreaza tot lui Dragnea, demonizarii publice a lui. Dar, daca PNL nu se va reforma la randul lui, acest val de simpatie pe care il are acum si in contextul candidaturii lui Klaus Iohannis, care este la mare distanta pe primul loc in sondaje, o sa o pateasca mai repede decat isi inchipuie", a sustinut Gusa.

Cozmin Gusa a spus ca este apropiat de fostul lider al PSD Adrian Nastase, cu care impartaseste aceleasi idei legate de o reforma a partidului, scrie Agerpres.

"Comunicam din cand in cand, dar optiunea asta de revenire in viata publica si in viata politica este tot o optiune personala a lui Adrian, asa cum a fost si a mea. Eu din ce am observat ca a scris in ultima vreme, au fost tot mesaje de reforma, tot semnalele de alarma trase in legatura cu viata interna a partidului. Sigur, o face in stilul lui, avem stiluri diferite, suntem si generatii diferite. (...) Pentru ca exista un adevar pe care nu il spunem, viata mai grea a romanilor din multe unghiuri, presiunea asta sociala si economica pe care o resimt romanii, nu se poate rezolva decat cu politicieni de mai buna calitate decat cei pe care ii avem astazi", a completat el.

Intrebat daca postul de televiziune Realitatea TV, al carui proprietar este, isi va modifica orientarile, Gusa a afirmat ca va ramane pe aceeasi linie a criticilor exceselor guvernamentale, chiar daca se va schimba Executivul.

"Realitatea Media si-a castigat audienta fiind singurul post declarat antiguvernamental. (...) Punctul doi, si jurnalistii, colegii mei de la Realitatea, in proportie destul de mare nu sunt de stanga. (...) Important este sa isi faca treaba din punct de vedere profesional si sunt in marea lor majoritate profesionisti acolo. Eu nu i-am deranjat atunci cand aveau opinii contrare opiniilor mele si nu o sa ii deranjez nici acum", a mai explicat Cozmin Gusa.