Posibilitatea ca Ursula von der Leyen sa devina in acest an presedinte al Comisiei Europene depinde de capriciile politicii romanesti, comenteaza marti politico.eu, cu referire la evolutiile din Romania care afecteaza calendarul preluarii mandatului de viitorul executiv al Uniunii Europene.



''In ceea ce a fost o sincronizare groaznica pentru Von der Leyen, in aceasta luna guvernul roman a cazut dupa ce premierul social-democrat Viorica Dancila a pierdut votul de incredere din partea parlamentului. In absenta unui guvern cu atributii depline, nu exista cineva care sa nominalizeze un comisar european. Aceasta este o problema pentru Von der Leyen intrucat alegerea initiala a Bucurestiului (Rovana Plumb, n.red.) a fost respinsa de Parlamentul European, iar o a doua nu a fost oficial acceptata. Romania nu este singura provocare pentru Ursula von der Leyen: candidatii ungar si francez au fost de asemenea respinsi, iar inlocuitorii lor inca trebuie sa parcurga procesul de confirmare. Apoi, exista Regatul Unit, caruia i s-a transmis sa faca o nominalizare de comisar european in schimbul acordarii unei amanari a Brexitului'', scrie site-ul specializat in afaceri europene.

Acesta aminteste ca parlamentul de la Bucuresti va supune la vot noul guvern pe 4 noiembrie, dar mentioneaza ca rezultatul inca este dificil de prognozat.

In cel mai optimist scenariu pentru Ursula von der Leyen, un guvern condus de Partidul National Liberal (PNL) va obtine sprijinul unei majoritati a parlamentarilor. Daca se intampla acest lucru si este facuta o nominalizare de comisar european in timpul saptamanii viitoare, atunci vor ramane trei saptamani pentru ca intregul proces sa se incheie si noua Comisie sa isi preia mandatul la 1 decembrie, data potentiala cea mai apropiata convenita de Parlamentul European, scrie Agerpres.

''Suntem pregatiti sa avansam (in privinta desemnarii comisarului european) de indata ce guvernul depune juramantul'', a declarat Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, formatiune ce face parte din Partidul Popular European (PPE), la fel ca Ursula von der Leyen.

Insa in cazul in care guvernul PNL nu obtine aprobarea parlamentului, toate calculele sunt date peste cap. Atunci, instabilitatea politica de la Bucuresti ar putea impinge spre 2020 preluarea mandatului de Comisia Von der Leyen, continua politico.eu.

"Pana are loc votul de confirmare (asupra intregii Comisii), nu vom sti cand isi preia mandatul noua Comisie, dar ipoteza de lucru pentru moment este 1 decembrie'', a declarat Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene.

Andreeva a adaugat ca Von der Leyen face demersuri pentru accelerarea procedurii. "Este urgent si doamna Von der Leyen se asteapta ca, de indata ce exista un guvern cu atributii depline in Romania, sa fie trimis un candidat cat mai rapid posibil, iar in aceasta privinta ea se afla in legatura cu omologii din Romania'', a spus Andreeva.

Politico.eu il citeaza pe Ionel Danca potrivit caruia PNL si-a asigurat voturile unui numar de 225 de parlamentari, fiind nevoie de 233 pentru ca noul guvern sa fie investit.

De asemenea, este amintita intentia PSD de a boicota votul din parlament, in timp ce liderul PRO Romania, Victor Ponta, a declarat pentru site-ul de stiri ca partidul sau va lua o decizie - privind eventualul boicot - numai dupa audierile potentialilor ministri in parlament, care au loc marti si miercuri. ''Un lucru e sigur: PRO Romania nu va vota pentru guvernul Ludovic Orban'', subliniaza politico.eu.

Daca guvernul PNL va obtine confirmarea parlamentului roman saptamana viitoare, este de asteptat ca Ludovic Orban sa nominalizeze un membru PNL pentru functia de comisar european, favoriti fiind considerati doi europarlamentari: Siegfried Muresan si Adina-Ioana Valean.

In varsta de 38 de ani, Siegfried Muresan este membru al Parlamentului European incepand din 2014 si in prezent este vicepresedinte al grupului PPE. Este un fost membru al Partidului Miscarea Populara (PMP), condus de fostul presedinte roman Traian Basescu. Muresan a declarat pentru politico.eu ca nu doreste sa faca vreun comentariu despre o potentiala nominalizare a sa pentru postul de comisar european.

Adina Valean (51 de ani) este membra a Parlamentului European inca din 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana. In prezent ea este presedinta Comisiei de industrie, cercetare si energie a PE (ITRE).

Intrebata daca a fost abordata in legatura cu functia de comisar european, Valean de declarat pentru politico.eu ca nu doreste sa comenteze, afirmand: "Sa ai oportunitatea la un moment dat de a lucra implicat la elaborarea legislatiei pentru Uniunea Europeana este o dorinta de cariera, de ce nu?"

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a precizat ca niciun nume nu a fost discutat oficial.

Daca guvernul Ludovic Orban nu este confirmat saptamana viitoare, atunci ''nimeni nu stie care este solutia'', a afirmat Victor Ponta.

Viorica Dancila, care inca este premier interimar, si presedintele Klaus Iohannis vor trebui sa cada de acord asupra unui candidat. Acest lucru nu va fi usor intrucat cei doi sunt adversari in alegerile prezidentiale din 10 noiembrie.

''Niciunul nu este capabil sa depaseasca interesele legate de alegerile prezidentiale'', a opinat Ponta.