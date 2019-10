Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sustine ca "a venit momentul ca povestea sa inceteze, iar UE sa abandoneze acest mecanism tendentios, incorect si inegal numit Mecanismul de Cooperare si Verificare".



"Sunt cativa ani de cand tot atrag atentia public ca ceva nu e in ordine cu rapoartele MCV privind Romania. Par sa fie compuse dupa ureche, ori poate sunt livrate gata scrise de cineva din tara, iar la Bruxelles sunt doar semnate si asumate. De altfel, asta sustin si unele asociatii profesionale ale magistratilor de la noi, legat de ultimul MCV si nu doar de el, atunci cand denunta public faptul ca oficialii europeni sunt profund subiectivi.

Rapoartele MCV au excelat, ne amintim, inclusiv in a cere eludarea unor decizii legitime ale Parlamentului, consfintite si de CCR, adica un atac direct la suveranitate.

Circula deja o ironie amara in media, conform careia, anul asta, Bruxellesul a confundat Romania cu Bulgaria, tara in care nu a fost condamnat niciun mare corupt, niciun ministru, niciun parlamentar, in timp ce la noi numarul lor e de ordinul zecilor.

Ca sa fie tacamul complet, seful anticoruptiei din Bulgaria si-a dat recent demisia pe motiv de coruptie. De fapt, vecinii nostri nici nu au catadicsit sa-si faca un DNA, avand o droaie de organisme mai mici si circula la ei glume gen „daca fiecare stat are mafia lui, in Bulgaria mafia are un stat“.

Si atunci cum de Bulgaria e mangaiata duios pe cap, iar Romania e tinuta pe mai departe la zid, sub amenintarea pustii MCV?

Nu stiu si nu pot sa inteleg.

Si nici nu vreau sa dau crezare teoriei conform careia ridicarea MCV ar consfinti, de fapt, frangerea definitiva pe genunchi a unei tari din Est, adica exact situatia Bulgariei, unde coruptia e in floare, dar nu exista cracneli fata de puterile ”protectoare”. La loc de cinste Rusia si Germania, care si-au impartit egal economia tarii.

E Romania pedepsita cu MCV, pe mai departe, pentru ca nu s-a predat inca total? Pentru ca inca mai are zvacniri de orgoliu si de demnitate si nu inghite neconditionat tot ce i se livreaza din exterior?

Cred ca a venit momentul ca povestea sa inceteze, iar UE sa abandoneze acest mecanism tendentios, incorect si inegal numit Mecanismul de Cooperare si Verificare, in fapt o rigla de batut la palma copiii care nu isi fac 'lectiile' strict conform viziunii 'profesorilor' de la Bruxelles", a scris Tariceanu pe Facebook.