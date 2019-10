Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat la o televiziune nationala ca este un adversar constant al PSD si ca de 30 de ani a votat impotriva social-democratilor. Paleologu a afirmat ca, in cazul in care nu va intra in turul al doilea al alegerilor, va vota "impotriva stangii PSD".

"Sunt un opozant constant al PSD. Am fost la aproape toate manifestatiile impotriva samavolniciilor PSD. Cred ca am lipsit doar la doua. M-am exprimat intruna in public, de zeci de ani. Eu nu sunt un om care a facut afaceri cu PSD, sa fie foarte clar. Eu, de zeci de ani, sunt un adversar constant al FSN, al PSD, inca din `90.

Sa fie foarte clar, eu nu sunt o persoana noua, nu sunt un OZN post-ideologic si nu primesc lectii de anti-pesedism si nici lectii de anticomunism de la persoane, care nu au caderea aceasta", a spus Paleologu, potrivit realitatea.net.

Candidatul PMP la prezidentiale a fost intrebat ce va face in cazul in care el nu va intra in turul al doilea, iar acesta a raspuns: "Este absolut imposibil ca Barna sa intre in turul 2. In schimb, din pacate, este posibil ca Dancila sa intre in turul 2. Nu e imposibil pentru ca PSD este extrem de disciplinat si s-ar putea sa se mobilizeze. Aici este cat se poate de simplu, se voteaza impotriva stangii PSD, care este oroarea-ororilor in aceasta tara. Nu exista niciun fel de dubiu. Aceasta a fost linia mea de cand ma stiu, de 30 de ani votez impotriva PSD. Nu e niciun fel de dubiu in aceasta privinta. Cred ca PSD merita o sanctiune, de aceea imi doresc ca Dancila sa nu intre in turul 2".