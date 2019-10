Andrei Caramitru a scris despre Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidentiale, ca acesta este "in misiune" de a o ajuta pe Viorica Dancila sa ajunga in turul doi al alegerilor prezidentiale, atacandu-l doar pe Dan Barna, "ca sa ii deschida culoar Dancilei".

"Despre ipocrizie si ticalosie. Uitati ce spunea omul asta in Iulie, inainte sa fie sunat sa intre in cursa de catre Petrov. Atunci isi dorea sa intre Barna sau Ciolos in finala - nu cumva sa fie PSD acolo. Nu avea nimic de reprosat candidatilor USR-PLUS.

Acum - face EXACT jocul pentru ca Dancila sa intre in turul 2. E in misiune. Intr-o campanie platita cu bani grei de PMP, in care ataca doar pe Barna ca sa ii deschida culoar Dancilei. Care PMP va fi absorbit in PNL daca iese schema. Si dl profesor va primi o sinecura undeva ca sa aiba ce sa-si puna pe masa. La naiba cu principiile si cu binele comun. Mancarica sa fie.

Theodor - sa iti fie rusine!!!!!!", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.