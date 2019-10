Dupa ultimele discutii cu Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, a semnat un acord politic cu premierul desemnat, in care USR asigura sustinerea Guvernului in Parlament.

"Am semnat impreuna cu premierul desemnat acordul politic propus data trecuta de catre USR. In momentul de fata suntem in linie dreapta. O sa vedem audierile in comisii, am avut astazi discutii la grupul politic si sustinem. Sustinem explicit fara niciun echivoc, ideea ca trebuie sa scapam cat mai repede de guvernarea Dancila si sper ca de lunea viitoare sa avem un nou Guvern legitim si validat de catre Parlament", a declarat liderul USR dupa discutiile cu Ludovic Orban, potrivit digi24.ro.

Dan Barna a precizat ca subiectul alegerilor anticipate a fost abordat si la discutiile de luni.

"Chiar si in aceasta intalnire premierul desemnat mi-a confirmat ca dupa buget si dupa alegerile prezidentiale, necesitatea acordului pentru anticipate revine pe masa si vom depune toata energie si noi si PNL-ul pentru a ajunge acolo", a mai spus Barna.