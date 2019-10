Andrei Caramitru, membru USR, a anuntat pe Facebook ca presedintele Klaus Iohannis a promulgat "legea politistului", "prin care politia capata puteri enorme si protestatarii pot fi abuzati", lege propusa de Carmen Dan in anul 2017, desi ar fi putut sa o intoarca in Parlament.

"Incredibil!!!!! Deci Iohannis tocmai a promovat legea lui Carmen Dan, prin care politia capata puteri enorme si protestatarii pot fi abuzati. Desi o putea intoarce in Parlament sau sa amane semnarea sie-die.

Mai jos - mesajul celor de la Evolutie in Institutie. Nu am cuvinte...

—————-

Presedintele Iohannis a ales sa promulge 'legea politistului', desi avea uneltele necesare pentru a o retrimite in Parlament. Era un moment bun, mai ales acum cand PSD-ul a pierdut Guvernul si nu se mai bucura usor de o majoritate parlamentara.

Acest proiect este inventia lui Carmen Dan si a lui Florin Iordache si dateaza din 2017, deranjati fiind de amploarea protestelor anti-guvernamentale, si are ca scop limitarea drepturilor si libertatilor protestatarilor.

Noi, membrii Asociatiei Evolutie in Institutie, am mai atras atentia la finele anului 2018 de pericolul modificarii legii 218/2002, intrucat am identificat formulari vagi si ambigue, care le-ar permite fortelor de ordine sa legitimeze, si mai ales sa conduca la sectie orice persoana, dupa bunul plac.

Mai mult decat atat, ofera posibilitatea politistilor sa comita abuzuri in serviciu cu usurinta, planul final al majoritatii parlamentare din acel moment fiind chiar dezincriminarea acestei infractiuni.

Initiativa legislativa a fost introdusa de Guvern prin ministrul de interne de la acea perioada, Carmen Dan. O astfel de initiativa al carei subiect este ordinea publica, are nevoie de avizul CSAT, acesta fiind si motivul pentru care CCR a declarat-o prima oara neconstitutionala.

Ulterior, Carmen Dan si maestrul Ordonantei 13 au pus pe masa Parlamentului aceasta lege coercitiva pentru cetateni iar de aici traseul a fost unul simplu, pana la pixul lui Iohannis, care TOCMAI a semnat-o.

Cu totii ne dorim politisti profesionisti si respectabili, dar lucrul acesta nu se obtine cu forta. Daca Politia Romana doreste respectul cetatenilor o sfatuim sa investeasca in pregatirea agentilor si mai ales depolitizarea structurilor acesteia. Este exclus ca 'mituirea' agentilor de poli'ie cu astfel de reglementari legislative, care sa le permita sa scape de raspundere deoarece primesc si executa ordine politice, reprezinta un principiu democratic.

Toate aceste libertati ale fortelor de ordine vor avea ca rezultat intimidarea oricaror forme de protest, lucru intolerabil si de o gravitate maxima intr-o democratie.

Care a fost motivul pentru care Iohannis si-a dat jos geaca rosie si a terminat treaba fostului ministru de interne, nu stim.

Dar stim ca nu ne vom opri si vom lupta in continuare, printr-o sesizare la Avocatul Poporului", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.