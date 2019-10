Premierul demis Viorica Dancila a dat asigurari, luni, ca este garantata reabilitarea Cazinoului din Constanta si i-a cerut ministrului demis al Dezvoltarii, Daniel Suciu, sa mearga in zona marti, cand urmeaza sa fie semnat contractul.



"Dupa zeci de ani de asteptare, maine (marti - n.r.), unul dintre simbolurile Romaniei, Cazinoul din Constanta, va avea garantia ca va fi refacut. Guvernul nostru a reusit, in ciuda multor contestatii, sa pregateasca in detaliu proiectul, astfel incat sa ne asiguram ca acest obiectiv simbol va fi reabilitat. In aceasta noapte, la ora 12,00, expira si ultimul pas procedural pentru atribuirea contractului de reabilitare. Domnule vicepremier Suciu, ati aratat cum trebuie sa actioneze un ministru implicat. Va rog ca maine sa fiti la Constanta si sa va asigurati ca acest contract va fi semnat", a afirmat Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.