Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, ca va respecta programul stabilit pentru investirea Guvernului, mentionand, insa, ca a prezentat argumente "solide" pentru un calendar mai rapid.



Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca audierea candidatilor la functia de ministru sa aiba loc marti si miercuri, iar lunea viitoare sa aiba loc plenul comun in care sa se supuna votului investirea Guvernului Orban.

"Am anuntat din capul locului ca, neavand majoritate in Birourile permanente reunite, asteptarea noastra este limitata ca ei sa tina cont de argumentele mai mult decat solide pe care le-am formulat pentru a sustine propunerea calendarului de investitura pe care am facut-o. Asta este, lumea ii va judeca. Daca in ciuda acestor argumente si a acestor urgente majore pe care le-am prezentat, daca in ciuda cutumelor pentru guvernelor lor, ei din niste calcule electoraliste si politicianiste, sa nu le spun de alta natura, decid un alt calendar de investitura, asta e. Vom merge pe calendarul care este hotarat de Birourile permanente reunite, in conformitate cu Constitutia si cu regulamentul sedintelor comune si vom obtine investitura Guvernului atunci cand va avea loc votul in plen", a afirmat Orban, dupa ce a participat la sedinta conducerii Parlamentului.

El a spus ca, daca la sedinta a picat la vot propunerea PNL pentru adoptarea unui calendar mai rapid de investitura, este normal sa accepte ziua de 4 noiembrie pentru investire.

"Daca a picat o propunere, normal ca putea sa adapteze la cealalta propunere, astfel incat sa obtinem totusi o data rezonabila, pentru ca a existat propunerea sa existe vot joi si vineri. Mi se pare o lipsa de respect fata de credinta unor romani, a unor colegi parlamentari care nu pot sa fie joi aici din motive de credinta religioasa", a adaugat Orban.

Premierul desemnat a precizat ca a prezentat, in sedinta Birourilor permanente, termenele in care au fost investite guvernele anterioare.

"Investirea Guvernului Sorin Grindeanu - pe data de 3 ianuarie 2017 a fost primita de Parlament scrisoarea candidatului desemnat, insotita de program si lista Guvernului, pe data de 4 ianuarie 2017 au avut loc audierile. (...) Guvernul Tudose - pe 28 iunie 2017 a fost primita scrisoarea care a cuprins programul si lista Guvernului, audierea ministrilor si votul au avut loc pe 29 iunie 2017. In ceea ce priveste investirea Guvernului Dancila, pe data de 26 ianuarie 2018, era vineri, a fost trimisa lista si programul audierilor ministrilor si votul in plen a avut loc pe data de 29 ianuarie, prima zi lucratoare", a explicat Ludovic Orban, potrivit site-ului Agerpres.

El a mentionat, printre masurile urgente pe care trebuie sa le ia noul Guvern, rectificarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, elaborarea bugetului pe anul viitor, abrogarea recursului compensatoriu, pregatirea Romaniei pentru iarna, desecretizarea dosarului "10 august", modificarea Ordonantei de Urgenta 114, prorogarea termenului de intrare in vigoare a legii care prevede pensionarea anticipata a magistratilor, realizarea investitiilor in perspectiva Campionatul European de Fotbal din 2020, rezolvarea problemelor de la CFR Marfa, TAROM.