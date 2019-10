Fostul premier Adrian Nastase sustine ca discursul presedintelui Klaus Iohannis devine tot mai obositor.



"Am ascultat (o parte din) discursul lui Klaus Iohannis in fata primarilor PNL Devine tot mai obositor. Formula parinteasca 'dragii mei' este chiar enervanta.

Iesind joi de la Facultate, am intalnit un grup de tineri care faceau campanie pentru Iohannis. Am stat putin de vorba cu ei si am facut si cateva poze. Erau tonici si plini de viata. Mi-au dat un pliant din cele 2 milioane cu „Romania normala”. Ajungand acasa, l-am rasfoit. M-am intrebat daca tinerii respectivi l-au citit si daca au aflat cum mai are nevoie de inca cinci ani presedintele actual sa faca Romania normala.

Brosura explica de fapt ura viscerala a lui Iohannis fata de PSD, felul in care Iohasnnis „a aparat” tara impotriva partidului care a contribuit decisiv la elaborarea constitutiilor democratice post-revolutionare, care a realizat cele mai dinamice etape de crestere economica, a eliminat vizele pentru cetatenii romani, a dus la indeplinire proiectele NATO sau UE.

Pot fi comparate rezultatele economice si sociale ale guvernelor PSD cu cele ale guvernelor CDR sau ale guvernului Ciolos – emanatia lui Iohannis? Nu cred.

Care este insa sensul sloganului plagiat de Iohannis dupa sloganul meu din 2004, „spre normalitate”?l La finalul unui mandat prezidential de cinci ani, Iohannis ar fi trebuit sa ne prezinte actiunile lui care sa fi adus normalitatea in societatea romaneasca. In realitate, el a adancit dezbinarea in tara, fiind incapabil sa realizeze un singur proiect politic consensual.

Concluzia, „dragii mei”? Ati luat-o in barba o data, votandu-l de doua ori pe Basescu. Nu v-a ajuns experienta aceea? Mai vretí inca o data?", a scris Adrian Nastase pe blogul personal.