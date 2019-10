Candidatul USR la algerile prezidentiale, Dan Barna, a scris pe pagina sa de Facebook ca Romania are nevoie de "un presedinte care conteaza" si ca el doreste sa fie presedintele care sa reformeze Romania.

"Au trecut trei decenii de cand suntem liberi sa ne croim o tara moderna. Dar nu o avem si nici nu mai putem astepta.

Romania trebuie sa fie condusa de cineva care sa-si doreasca cu adevarat sa schimbe starea lucrurilor din tara.

Romania are astazi nevoie de un presedinte care conteaza.

✔️Un presedinte care vrea si poate sa rezolve crizele politice astfel incat tara sa fie guvernata pentru oameni, nu pentru partide.

✔️Un presedinte care poate dizolva Parlamentul atunci cand acesta nu mai reprezinta vointa cetatenilor.

✔️Un presedinte care poate conduce sedintele de guvern atunci cand este discutat bugetul statului.

✔️Un presedinte care are curajul sa-si asume obiective clare pentru dezvoltarea Romaniei - in educatie, sanatate, infrastructura, economie, mediu, politici sociale.

Dupa 30 de ani de la Revolutie, statul roman trebuie reformat. Si vreau sa fiu presedintele care reformeaza statul.

Acesta este motivul pentru care candidez. Acesta a fost si motivul pentru care am intrat in politica. Motivul pentru care, vreme de 3 ani de zile, m-am batut neincetat cu partidele vechi in Parlament. Motivul pentru care am iesit in strada la ordonanta 13 si pe 10 august.

Voi fi presedintele care va reforma Romania. Acesta este angajamentul meu", a scris pe Facebook candidatul USR la prezidentiale, Dan Barna.