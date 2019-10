Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, candidat in alegerile prezidentiale, a declarat duminica, la Brasov, ca, deocamdata, Uniunea nu a luat o decizie finala privind sustinerea guvernului liberal, insa "sansele sunt foarte bune", el mentionand faptul ca exista nemultumiri fata de unii ministri propusi din partea formatiunii politice pe care o reprezinta.



Liderul UDMR a subliniat ca ar fi bine ca noul guvern sa fie votat de Parlament cat mai repede, saptamana viitoare, mentionand ca sunt multe provocari in aceasta perioada - rectificarea bugetara, nominalizarea comisarului european si noul buget.

"Sunt multe provocari in timpul campaniei in aceasta perioada si ar fi bine sa avem un guvern cat mai repede. Eu as fi vrut in septembrie, am spus ca motiunea de cenzura putea fi depusa mult mai repede, dar saptamana viitoare se poate da un vot, dar nu depinde de noi. Poate ca marti-miercuri vor fi audieri si dupa-aceea urmeaza dezbatere si un vot in Parlament. Noi, maine, vom semna un acord de sustinere a guvernului PNL, saptamana trecuta l-am inaintat lui Ludovic Orban si sunt convins ca maine il vom semna", a precizat Kelemen.

Potrivit acestuia, este nevoie de "clarificari" privind unii ministri propusi de Ludovic Orban, deoarece nu toti sunt "competenti", scrie Agerpres.

"Probabil ca vor fi multe intrebari la audierile ministrilor, probabil ca e nevoie de niste clarificari pentru ca nu toti sunt fiind ca nu toti sunt buni din punctul nostru de vedere, nu toti sunt competenti, dar vom vedea in timpul audierilor. Noi, cand spunem ca vom vota ceva, toata lumea stie ca asa se va intampla. Cand am spus ca vom da vot de incredere pentru a incepe munca, nu inseamna ca am dat un cec in alb pe termen scurt, sa spunem de un an (...), dar important este sa avem un guvern votat de Parlament. (...) Nu am luat o decizie finala cu privire la guvern, sansele sunt foarte bune sa acordam un vot de incredere, dar trebuie sa vedem si acel acord (...) Am promis ca, in momentul in care semnam, urmeaza o sedinta a grupurilor noastre reunite, in care vom lua o decizie, probabil in cursul zilei de marti, dupa sau in timpul audierilor, sau miercuri, depinde de program - sa vedem care va fi programul", a precizat liderul UDMR.

Conform lui Kelemen, scenariul alegerilor anticipate dupa alegerile prezidentiale este unul "lung si dificil", el exprimandu-si indoieli in privinta realizarii acestuia.

"E un traseu lung, dificil. Un om politic trebuie sa fie pregatit in orice moment sa mearga in fata alegatorilor, pentru ca asta este responsabilitatea lui, nu ai nevoie nici de o luna, nici de un an (...) Insa cunoscand destul de bine viata politica romaneasca, am indoieli ca se va implini (scenariul-n.r.)", a mai afirmat Kelemen Hunor.