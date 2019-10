Cu ajutorul europarlamentarului Dragos Tudorache, USR-PLUS a anuntat ca obiectivul lor este sa acopere guvernarea in periada 2020-2028.

"Indiferent daca vom avea anticipate sau daca vom merge la alegerile la termen, obiectivul nostru politic ramane acelasi: acela ca impreuna in Alianta USR - PLUS si eventual intr-o coalitie pe care va trebui s-o negociem cu PNL, sa dam guvernarea din 2020.

Intram intr-o perioada politica in care cumva sansa a aliniat ca pana in 2024 sa nu mai avem alegeri. Perioada 2020 - 2024 va fi o perioada curata, fara alegeri, ceea ce inseamna ca e o fereastra de oportunitate unica, in care o guvernare bine asezata, o coalitie bine negociata de la inceput, poate sa impinga tara asta intr-o alta directie.

Mai mult decat atat, dupa 2024, pentru ca toate alegerile se aliniaza in 2024 si europarlamentarele si prezidentialele si localele si parlamentarele, urmeaza o alta perioada de patru ani fara alegeri. Cine castiga guvernarea la anul, are sanse foarte bune sa guverneze pentru opt ani. Obiectivul nostru este sa acoperim aceste doua guvernari, pentru ca in opt ani de zile tot ceea ce ne-am propus sa facem, chiar poate fi facut", a spus europarlamentarul Dragos Tudorache, potrivit realitatea.net.