Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat, duminica, programul prezidential pentru un nou mandat, context in care a criticat guvernarea PSD, aratand ca Romania este prima tara la capitolul saracie si ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile din Uniunea Europeana.



"Dupa ani de guvernare social-democrata, tara noastra, din pacate, este inca prima la saracie si ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile dintre toate statele Uniunii Europene. Trist. Prin actualele politici defectuoase, autoritatile nu corecteaza dezechilibrele si nici nu dau incredere cetatenilor ca sistemul de pensii sau cel de asistenta sociala sunt echitabile si sustenabile pe termen lung. Aceasta situatie nu mai poate continua. Avem nevoie de o viziune pe termen lung, care sa cuprinda solutii si masuri reale de sprijin pentru toate categoriile sociale, inclusiv in ceea ce priveste natalitatea, pensionarea sau insertia pe piata muncii", a spus Iohannis, la evenimentul de prezentare a proiectului sau pentru tara "Impreuna pentru Romania normala".

El a sustinut ca guvernarea PSD a neglijat investitiile in infrastructura de transport, in scoli si spitale. In plus, seful statului a mentionat ca o mare parte din cresterile de venituri s-a dus in importuri, deficite comerciale, dobanzi si inflatie record, scrie Agerpres.

"De la bun inceput a fost limpede ca directia politicilor economice ale PSD este gresita. Acum se impun masuri eficiente privind responsabilitatea fiscala, stabilitatea financiara, imbunatatirea colectarii veniturilor la buget si o administrare fiscala eficienta. Consolidarea finantelor publice este imperativa pentru sustinerea investitiilor, iar cheltuielile cu salariile, pensiile si asistenta sociala trebuie asigurate cu prioritate. Romania are nevoie de eficienta si etica nu doar in actul guvernarii, ci si in sfera afacerilor", a aratat Iohannis.

Seful statului a subliniat ca Romania are nevoie de investitii in infrastructura, in special cea de transport.

"Din pacate, si in aceasta privinta stam foarte prost in randul statelor Uniunii Europene, pentru toate tipurile de transport: rutier, feroviar, maritim sau aerian. Iar PSD stie bine de ce - pentru ca au dorit sa tina avioanele la sol si promisiunile in aer!", a spus Iohannis.

Presedintele Iohannis a afirmat ca industria auto, sectorul IT, sectorul energetic, agricultura sau turismul constituie "veritabile surse de avantaje competitive".

"Sectorul energetic dispune de certe avantaje competitive, de unde si ambitia Romaniei de a deveni hub energetic regional. Din pacate, insa, prin masurile hazardate si intempestive ale guvernarii PSD, Romania risipeste resurse energetice. In loc sa avem politici de combatere a saraciei energetice si legi privind protejarea consumatorilor vulnerabili, romanii suporta, in guvernarea PSD, preturi record la gaze si la electricitate. In agricultura, este esential sa iesim din cercul vicios prin care exportam cereale si materii prime, dar importam foarte multe alimente. Iar pesta porcina si managementul defectuos exercitat de PSD, cu consecinte dramatice asupra zootehniei romanesti, arata cum nu trebuie guvernat in agricultura. Fermierii Romaniei au nevoie de solutii inteligente, adaptate unei agriculturi moderne", a completat el.

El a aratat ca "Romania normala" este tara in care statul se afla in slujba cetateanului si a pledat pentru un amplu proces de audit a institutiilor statului.

"O administratie moderna, in spirit european, inseamna o administratie in slujba cetateanului, care profesionisti responsabili raspund nevoilor societatii, dupa guvernarea dezastruoasa a PSD care a afectat insasi functionalitatea statului. Trebuie sa refacem credibilitatea institutiilor statului, pentru ca cetatenii sa-si recapete increderea si sa se simta in siguranta. Pentru aceasta, institutiile statului trebuie supuse unui amplu proces de audit obiectiv si profesionist. Trebuie sa reasezam administratia publica pe fundamente corecte, prin standarde etice si de integritate, pe baza de merit si performanta", a afirmat Iohannis.

Iohannis sustine ca in Romania legea trebuie sa fie egala pentru toti

"Nimeni nu ar trebui sa se puna mai presus de lege, pentru a scapa de raspundere. Justitia independenta este garantia functionarii democratiei, a respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale, este garantia modernitatii Romaniei. Am fost si voi ramane un sustinator ferm al luptei impotriva coruptiei si al creerii unei culturi a integritatii in guvernare", a spus Iohannis.

El a subliniat ca actuala legislatie trebuie supusa unui amplu proces de revizuire, astfel incat "statul sa nu mai fie blocat in hatisurile legislatiei". De asemenea, seful statului a pledat pentru educatie, sanatate si solidaritate. In acest context, seful statului a precizat ca proiectul "Romania educata" va fi continuat.

"Am incredere ca vom avea curand o strategie coerenta, pentru a lasa in urma definitiv haosul legislativ al ultimilor ani si pentru a evita ca acei politicieni care fac schimbari doar de dragul schimbarii sa inceteze sa se mai joace cu educatia copiilor din Romania", a spus Iohannis.

In ceea ce priveste UE, el a mentionat ca va sustine in continuare promovarea valorilor europene, consolidarea Pietei Unice si sustinerea politicii de extindere. De asemenea, seful statului a indicat ca cei trei piloni ai politicii externe raman: Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, cresterea rolului Romaniei in Uniunea Europeana si in NATO.