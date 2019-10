Premierul demis Viorica Dancila, candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale, a declarat, duminica, dupa o vizita la un centru comunitar pentru copiii din medii defavorizate, o baie publica si spalatorie sociala din Ferentari, ca pe perioada guvernarii PSD au fost luate masuri foarte bune pentru populatie, inclusiv pentru populatia roma.



"Cat am fost europarlamentar am sustinut rapoarte pentru populatia roma pentru a-i putea integra in societate si pentru a-i ajuta. Intr-un an si noua luni am facut lucruri foarte bune, dar ganditi-va ca au venit multe de rezolvat, asta nu inseamna ca noi acum spunem ca nu suntem implicati. Este adevarat, mai sunt multe de facut, dar suntem, cred, singurul Guvern care a venit cu lucruri bune si lucruri de care oamenii aveau nevoie", a spus Dancila.

Ea a adaugat ca Guvernul pe care il conduce a implementat programe de dezvoltare locala, a facut foarte multe investitii prin CNI, a implementat Fondul de Dezvoltare si Investitii si se pare ca urmatoarea guvernare va opri toate aceste lucruri.

"Am crescut pensii si salarii, am incercat sa aducem cat mai multi romani in clasa de mijloc, am crescut nivelul de trai - toate aceste lucruri nu se fac usor, dar am luptat pentru ele si le-am realizat. Suntem constienti ca mai sunt multe de facut, nu poti ca intr-o perioada relativ scurta sa le faci pe toate, dar eu am speranta ca cei care vor veni vor lua lucrurile bune si le vor duce mai departe", a mai spus Dancila.

In cadrul vizitei, ea a fost insotita de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici si de primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care a vorbit si el despre investitiile privind populatia defavorizata din sector, scrie Agerpres.

"Tot ce vedeti aici este pentru populatia defavorizata. Numai anul acesta am luat 16 milioane de euro pentru investitii in zonele defavorizate. Infractionalitatea din Sectorul 5 este cea mai scazuta din Bucuresti. In ceea ce priveste faptul ca in acest moment avem grija de combaterea fenomenului infractional - stiti ca noi avem foarte multe programe, avem cel mai performant sistem de supraveghere video, avem acel sistem cu ceasurile cu buton de panica pentru copii, avem paza oferita de primarie in toate locurile publice si in unitatile de invatamant, avem printre cele mai bine utilate politii locale din tara - toate lucrurile astea s-au facut pentru populatia defavorizata", a spus Florea.

El a mai vorbit despre programul scoala dupa scoala, care ofera elevilor o masa calda si la pranz si seara.

"In acest moment facem zece afterschool-uri la zece unitati de invatamant - toate acestea sunt pentru populatia defavorizata si pentru a se acoperi cat mai repede decalajul fata de alte zone", a precizat primarul.

Presedintele PSD, Viorica Dancila, a mai luat parte, duminica, la Festivalul Traditiilor de Sf. Dimitrie Basarabov din Parcul Ferentari, unde a vorbit cu oamenii, a gustat din produsele expuse si s-a fotografiat cu cei care luau parte la festival.