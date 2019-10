Presdintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca a fi patriot inseamna "sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben" pe care o are Klaus Iohannis.



"Avem nevoie de un presedinte care sa ne reprezinte cu demnitate in institutiile europene, un presedinte care sa apere Romania, sa se bata pentru fonduri europene pentru comunitatile locale, nu un presedinte care sa vorbeasca urat despre Romania la Bruxelles, sa ia de acolo poruncile si sa vina acasa fara sa ii sustina pe romani. Noi nu ne ducem la Bruxelles sa dam socoteala, noi ne ducem sa ii sustinem pe romani, pentru ca a fi patriot nu inseamna ca nu esti proeuropean, a fi patriot inseamna sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben pe care o are Iohannis.

Imi doresc ca, dupa ce am fost prima femeie prim ministru al Romaniei, sa fiu prima femeie presedinte al Romaniei, un presedinte care sa se comporte ca o mama pentru romani, sa aiba grija de fiecare membru al familiei, sa aiba grija de pensionarii din Romania ca de proprii parinti, sa aiba grija de femeile din Romania, sa aiba grija de familii si de copii. Avem nevoie de un presedinte care sa ii iubeasca pe romani si sa fie mereu alaturi de ei, iar daca presedintele Iohannis vreau un viitor mai bun pentru aceasta tara sa mearga la vot si sa voteze Viorica Dancila", a spus Dancila, citata de jurnalul.ro.