Alexandru Cumpanasu isi prezinta programul de presedinte, intr-o noua postare pe Facebook, mentionand nu mai putin de 50 de masuri pe care ar urma sa le puna in practica daca va ajunge sef de stat.



"Apel catre DIASPORA si catre intreg POPORUL ROMAN: Incep, in primul rand, prin a ura ”La multi ani!” tuturor celor ocrotiti de Dumnezeu prin Sfantul Dimitrie!

Mai este putin timp pana la alegeri si va indemn sa NU lasati in continuare acelasi SISTEM OTRAVIT sa ne stabileasca Presedintele si aerul pe care il respiram! Pentru romanii GONITI de acest SISTEM cu care lupt azi, doresc sa le amintesc ca au la dispozitie 3 ZILE DE VOT si ca pot cu adevarat sa produca o schimbare pentru copiii sau parintii de acasa.

VA ROG DIN SUFLET: NU LASATI DEZNADEJDEA sa va tina acasa! Pe data de 8, 9 si 10, VOTATI la sectia de votare cea mai apropiata si vorbiti cu fiecare prieten, ruda, neam din tara, sa faca la fel. Dati, va rog, ocazia unui om tanar, competent si implicat sa SCHIMBE Romania in bine. Va rog intrati pe site www.mae.ro si veti gasi lista completa a tuturor sectiilor de votare din strainatate.

De asemenea, postez aici Programul meu de Presedinte in 50 de puncte pe care il voi pune in practica in calitate de Presedinte impreuna cu Miscarea Forta Romania si toate fortele politice de buna credinta. Daca mai trebuie modificat/ajustat si aveti idei, va rog frumos sa-mi scrieti. Va rog, insa, din suflet sa NU lasati inca o data, pentru inca 5 ani, ca un SISTEM odios sa mai goneasca alte milioane de romani din Romania. PUTEREA ESTE LA DUMNEAVOASTRA si stiu ca sunteti dezamagiti si deznadajduiti, insa nu lasati ROMANIA SA FIE PRADA LOR. Ei asta isi doresc... sa plecati din Romania pentru a controla si manipula pe cei ramasi!!

Program de Presedinte: 50 pentru Romania

Cele 50 de puncte sunt relatate in cele ce urmeaza:

1. Distrugerea abuzurilor statului fata de cetatean

2. Construirea unei justitii corecte

3. Apara romanii in fata clanurilor mafiote din: politica, administratie sau crima organizata.

4. Asigura securitatea copiilor si familiilor in fata unui stat neputincios si ingenuncheat.

5. Promoveaza Dezvoltarea si Modernizarea Romaniei prin: dezvoltarea agriculturii ca principala ramura economica, stabilirea turismului ca prioritate nationala de dezvoltare, incurajarea si promovarea sectorului IT & C, sustinerea sectorului de Cercetare - Dezvoltare – Inovare.

3. Asigura digitalizarea administratiei si a societatii romanesti prin implementarea de programe nationale la nivelul: A.N.A.F., M.A.I., JUSTITIE, TRAFIC RUTIER, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA.

4. Plata Online si Asistenta cetateanului in procesul de plata a tuturor taxelor si impozitelor, indiferent de statutul de persoana fizica sau juridica.

5. Dezvoltarea unui program national de TWIN BUSINESS pentru valorificarea expertizei si experientei diasporei Romanesti (prin intermediul fondurilor europene se doreste infiintarea de companii de catre romanii din diaspora impreuna cu familiile de acasa).

6. Reformarea sistemului consular si infiintarea de partide romanesti in diaspora, care sa uneasca romanii si sa-i duca in Parlamentul fiecarei tari unde se afla acum.

7. Infiintarea Jandarmeriei Scolare prin care un jandarm va fi alocat fiecarui liceu din Romania pentru prevenirea fenomenului de bulling, dar si pentru protejarea elevilor fata de clanurile mafiote ce ”recruteaza” tinere pentru prostitutie si retele de droguri.

8. Initierea unei Campanii Nationale de Strangere de Semnaturi pentru o initiativa legislativa care sa pedepseasca VIOLUL in aceeasi masura precum CRIMA, iar rapirea in vederea exploatarii sexuale sa fie sanctionata cu pedeapsa inchisorii pe viata. Aceasta Campanie si ulterior LEGE va purta numele de ”Legea Alexandra”.

9. Reinfiintarea structurii de informatii din cadrul Directiei Generale de Protectie Interna si modificarea legislatiei, astfel incat Serviciul Roman de Informatii sa poata furniza oricarei unitati de parchet, asistenta si informatii in caz de rapiri, disparitii si clanuri interlope.

10. Interzicerea migratiei parlamentarilor la alte partide sau grupuri parlamentare.

11. Reintroducerea alegerii primarilor prin vot in doua tururi de scrutin si a referendumului pentru demiterea parlamentarilor. Referendumul pentru demiterea parlamentarilor poate fi initiat de 50% plus 1 din locuitorii colegiului pe care parlamentarul il reprezinta, daca romanii sunt nemultumiti de activitatea acestuia.

12. Revitalizarea Industriei de Aparare, prin dezvoltarea de capabilitati proprii. Alocarea a cel putin 50% din cei 2% din PIB alocati apararii pentru construirea de companii romanesti in parteneriat cu firme internationale. In prezent, doar 5% din cele 6 miliarde de euro merg la companii romanesti din industria de aparare.

13. Modificarea legii rezervistului voluntar pentru recrutarea a cel putin 50.000 de rezervisti voluntari antrenati si pregatiti sa intervina, tinand cont de riscul de securitate ridicat din teritoriul Romaniei.

14. Cresterea bugetului alocat educatiei cu 0,5% din PIB in fiecare an, cu orizontul atingerii a 6% in maxim 4 ani.

15. Interzicerea imprumuturilor alocate Guvernului de pe piete interne sau externe fara prezentarea publica cu cel putin 30 de zile inainte a conditiilor de imprumut si a bancilor/institutiilor financiare implicate.

16. Protejarea capitalului romanesc in fata abuzurilor statului si a presiunii multinationalelor. Oferirea unui cadru preferential de dezvoltare a companiilor cu capital autohton si interzicerea repatrierii integrale a profitului de catre companiile cu capital strain.

17. Rascumpararea actiunilor vandute in cazul C.E.C. si transformarea acesteia in Banca Romaneasca de Stat cu atributii pentru imprumuturi guvernamentale.

18. ”De-baronizarea Romaniei” prin: reintroducerea votului direct pentru alegerea Presedintelui de Consiliu Judetean, dar si prin infiintarea unui Departament Anti-Mafia in cadrul Miscarii Forta Romania. Acest departament va lucra direct cu parchetul si va furniza, in timp real, informatii despre fraudarea fondurilor publice de catre liderii politici locali. Departamentul Anti-Mafia va identifica, de asemenea, retelele de trafic de carne vie din intreaga tara.

19. Interzicerea oricaror tranzactii catre ”paradisuri fiscale” de tip offshore si Fonduri de Investitii Externe, ce au rolul de paravan pentru spalarea banilor.

20. Investigarea TUTUROR privatizarilor realizate in ultimii 30 de ani.

21. Recuperarea tuturor datoriilor externe ale Romaniei si recastigarea pietelor economice din Orientul Mijlociu, Nordul Africii sau Orientul Indepartat.

22. Renegocierea contractelor cu General Dynamics pentru deblocarea programelor de inzestrare a armatei.

23. Pastrarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie cu modificari substantiale in procedurile privind desfasurarea activitatii.

24. Sustinerea Legii Raspunderii Magistratilor, cu pastrarea independentei acestora, dar cu raspundere clara in cazul ACHITARILOR in instanta sau ABUZURILOR.

25. Sustinerea si dezvoltarea Laserului de la Magurele ca principal pol de crestere economica a regiunii Bucuresti – Ilfov.

26. Eliminarea pentru primul an de functionare a oricaror taxe sau impozite pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

27. Renegocierea contractelor de explorare a resurselor din Marea Neagra, atat cu partenerul american, cat si cu cel rus.

28. Investigarea cumpararii de catre OMV, a PETROM si renegocierea contractului.

29. Extinderea concediului maternal de la 2 ani, la o perioada de 3 ani.

30. Dezvoltarea de Parcuri Industriale pentru sectorul de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica.

31. Interzicerea exportului de material lemnos brut. Anularea contractului cu firma austriaca Schweighofer sau alte companii similare.

32. Sanctionarea penala a celor care agreseaza animale sau le trateaza cu neglijenta. Prelungirea cu pana la 5 ani a termenului de eutanasiere pentru animalele din adaposturi care nu si-au gasit o familie. Constituirea unei Campanii Nationale: "Adopta si TU" care sa vizeze adoptarea a cat mai multe animale din adaposturi de catre cetateni iubitori.

33. Desfiintarea imunitatii de orice fel in cazul demnitarilor.

34. Interzicerea finantarii partidelor politice de la bugetul de stat. Finantarea acestora exclusiv din cotizatiile membrilor sau din donatii.

35. Sustinerea Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei si Serbiei in procesul de aderare la Uniunea Europeana.

36. Implicarea Romaniei in negocierile din Orientul Mijlociu si identificarea acesteia ca "the honest broker".

37. Eliminarea numirilor politice in diplomatie. Ambasadorii vor fi exclusiv diplomati de cariera.

38. Reducerea discrepantelor de dezvoltare intre regiuni si descentralizarea colectarii de taxe si impozite la nivel local. Limitarea Guvernului Central in procesul de alocare a resurselor.

39. Desfiintarea partidelor infiintate pe criterii etnice si participarea acestora, in aceleasi conditii cu restul partidelor, la alegeri.

40. Realizarea unei Legi a Presei care sa inlocuiasca Legea Societatilor Comerciale si sa stabileasca drepturi si obligatii clare pentru jurnalisti si companii media in pastrarea echilibrului si corectei informari a cetatenilor.

41. Construirea unui nou pachet de legi privind functionarea serviciilor de informatii care sa clarifice statutul, atributiile, drepturile si limitele ofiterului de informatii in raport cu celelalte institutii. Legea actuala dateaza din anul 1991.

42. Intarirea controlului civil asupra serviciilor de informatii prin marirea numarului de membri ai comisiilor mixte pentru control parlamentar la 15 membri in cazul Serviciul de Informatii Externe si 21 in cazul Serviciului Roman de Informatii (in prezent sunt doar 5 membri in cazul SIE si doar 9 in cazul SRI).

43. Limitarea la un mandat in aceste comisii pentru fiecare parlamentar.

44. Reformarea totala a CSAT si a Strategiei Nationale de Aparare.

45. Reformarea din temelii a atributiilor si implicarii Avocatului Poporului. In prezent adevaratul ”avocat al poporului” este mass-media.

46. Crearea unor parteneriate solide cu Italia si Spania pentru sprijinirea diasporei romanesti, dar mai ales pentru crearea unui cadru legislativ comun in cazul infractiunilor asupra romanilor din aceste tari. Incurajarea unor parteneriate strategice economice si politice cu Italia si Spania prin intermediul carora sa ne sustinem reciproc interesele in cadrul Uniunii Europene. Actuala pozitie de "remorca" a Frantei nu aduce nici un beneficiu real pentru Romania. Pastrarea parteneriatelor strategice cu SUA, Polonia, Marea Britanie si Turcia. Construirea unui parteneriat strategic cu Israel si tarile arabe.

47. Eliminarea vizelor catre SUA pentru cetatenii romani.

48. Eliminarea clanurilor politice infractionale.

49. Modificarea legii privind Protectia Copilului prin aplicarea unor sanctiuni drastice in caz de abuz fizic sau emotional din partea familiilor sau a persoanelor cu atributii tutelare si nu numai, abuzuri ce au un impact sever si pe termen lung asupra viitorilor adulti.

50. Infiintarea de Linii de Transport Statale pentru toti copiii din mediul rural care invata in mediul urban sau la distante considerabile fata de unitatile de invatamant", a scris Cumpanasu pe Facebook.