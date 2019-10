Fosul presedinte Traian Basescu face o scurta analiza, comparand guvernele social-democratilor cu cel ce ar putea urma al liberalilor.



"Comparand guvernele socialistilor - guvernele lui Dragnea, Guvernul doamnei Dancila - cu acest guvern, indiscutabil acest guvern este cu cel putin doua trepte deasupra calitatii guvernele socialistilor. (...) Nu au niciun Cuc. Sau Andrusca... Cred ca va fi un guvern care poate face performanta. Daca ei se vor incurca undeva, se vor incurca in propriul lor program pentru ca au facut un program de 60 de pagini in care au scris de toate, in loc sa faca un program de 10 pagini.

Mergand cu un program de 60 de pagini, cu ample abordari, nu au facut decat sa dea ocazia sa fie atacati de opozitie, de presa", a declarat Basescu la B1 Tv, potrivit adevarul.ro.