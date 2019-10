Europarlamentarul Traian Basescu sustine ca liderul social-democrat, Viorica Dancila, are sanse sa intre in turul doi la prezidentiale, mai ales ca sansele lui Dan Barna au scazut.



"Dan Barna a stins lumina campaniei. Nu are detenta, nu porneste in crestere. Eu sper sa fie in crestere Paleologu. In momentul de fata Dancila, dupa parerea mea, a cam recuperat diferenta intre ea si partid si urmeaza sa urce deasupra lui. Deci, favorita la intrarea in turul doi este Dancila, care e pe trend de crestere. Mai e pe trend de crestere Paleologu. Dar, in mod cert, USR-ul a pierdut batalia candidaturii, au un candidat care e pe descrestere.

Nu a avut pe niciunul care sa spuna «Ba, vezi ca ala e Emeric Jenei, antrenorul care a castigat Cupa Campionilor Europeni», sa intrebi daca vrea un autograf? Pai iti dadeam cu autograful in cap daca eram Emeric Jenei. (...)

O eventuala ratare a investirii lui Orban saptamana viitoare, sau cand o vrea PSD-ul, ca ei detin majoritatea inca si in Birouri si in Comisii, daca se prelungeste si doamna Dancila se duce la vot de la Palatul Victoria, nu stiu, zau, ce or sa spuna cei care au spus «a fost tare, a dat-o jos pe Dancila. Nu e in stare sa-si puna guvern» (presedintele Klaus Iohannis - n.r.)", a precizat Basescu, citat de bursa.ro.