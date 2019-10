Fostul presedinte Traian Basescu il ironizaeaza pe ministrul propus pentru Dezvoltare Regionala, Ion Stefan, care ar avea o casa de peste 900 de metri patrati.



Fostul sef de stat sustine ca Ion Stefan "nu e un prost", intrucat a facut avere din afaceri in mediul privat, nu cu statul, scrie digifm.ro.

In legatura cu casa de peste 900 mp, viitorul potential demnitar a mentionat ca i-a iesit la asemenea dimensiuni dintr-o greseala a constructorului, fapt ce a starnit amuzamentul lui Traian Basescu, ce a spus razand: "Am vazut explicatia, imi vine sa rad, dar, din cate stiu, nu e un prost. Nu a avut contracte cu statul, l-a urmarit norocul in afaceri si iti permiti o extravaganta din asta, casa de 900 de metri patrati. E adevarat, seamana cu un mall. A vrut sa faca mall si i-a iesit casa. (…) Cheama Guvernul sa taie panglica. Prima investitie a Guvernului Orban".