Dan Barna acuza un "fake news", dupa ce o parte a presei a relatat ca liderul USR i-ar fi cerut un autograf lui Emerich Jenei, fara a-l recunoaste pe fostul mare antrenor.





In inregistrarea video a intalnirii, Dan Barna se ofera sa-i dea un autograf lui Jenei, dupa care cere si el un autograf de la cel care a castigat Cupa Campionilor cu Steaua.

"Micile bucurii mari ale campaniei

Ieri, la Oradea, am avut bucuria sa il intalnesc pe Emerich Jenei, un senior distins cu seninatate in vorba si in privire. Eram prea mic pentru a-mi aminti performantele Nadiei sau ale lui Nastase, astfel incat marile bucurii sportive ale copilariei mele se numesc Craiova Maxima din '83 a lui Ilie Balaci, extraordinara olimpiada a Romaniei la Los Angeles in '84 si Steaua lui Emeric Ienei din '86.

Emeric Ienei este unul din oamenii care ne-a aratat tuturor ca daca crezi in victorie si muncesti ea va veni cu siguranta.

Am fost onorat si emotionat sa am cu el un dialog de cateva minute in care m-a incurajat, la finalul caruia, cu umor si eleganta, am facut si un schimb de autografe.

Ii doresc sanatate si sper sa ne vedem din nou cat mai repede.

P.S.: Fake news-ul ca nu l-as fi recunoscut e la fel de credibil precum informatia ca s-a aflat ca nu beau apa lichida", a scris Barna, pe Facebook.