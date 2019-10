Florin Iordache, deputat PSD, nu intelege de ce Opozitia a dorit sa dea jos Guvernul Dancila, atata timp cat liberalii au in programul de guvernare "foarte multe masuri ale PSD care sunt preluate cu copy-paste".

"Birourile Permanente Reunite vor fi luni la pranz si vom stabili un calendar. Dupa ce am vazut programul de guvernare si lista cred ca trebuie sa facem o audiere serioasa ca sa vedem daca ce scrie acolo pot si sustine. Cred ca vom propune marti, miercuri, joi sa fie audierile astfel incat cei care vor vota sa afle despre competenta minisrtilor si programul de guvernare.

Am vazut ca sunt foarte multe masuri ale PSD care sunt preluate cu copy-paste. Atunci de ce au mai dat jos guvernul Dancila, daca continuam masurile propuse de guvernul Dancila?", a spus Florin Iordache, potrivit digi24.ro.

Intrebat ce va face PSD, in contextul in care abrogarea recursului compensatoriu este o masura dorita prin Parlament, Iordache a raspuns: "Eu am sustinut aceasta masura preluata de la doamna Pruna. O parte dintre membrii cabinetului Pruna sunt si in guvernul Orban. A fost o cerinta internationala ceruta de CEDO. Vrem sa vedem daca acele conditionalitati sunt respectate sau nu. Putem discuta in Parlament de recursul compensatoriu, poate nu e cea mai fericita formula".

Deputatul PSD nu crede ca Guvernul Orban are sanse sa treaca: "Ca sa treaca, acel vot ar trebui sa existe. Ca sa fie acel guvern ar trebui sa aiba 233 de colegi in sala. Nu cred ca vor reusi sa se stranga".