Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, i-a invitat pe Klaus Iohannis si Viorica Dancila la dezbateri in fata oamenilor, pentru a afla "nevoile lor reale si asteptarile" pe care le au de a ei, dar acesta nu a primit niciun raspuns de la contracandidatii sai.

"Viorica Dancila si Klaus Iohannis, haideti sa mergem in fata romanilor!

I-am invitat pe Viorica Dancila si pe Klaus Iohannis la o dezbatere in fata oamenilor despre nevoile lor reale si asteptarile de la noi. A trecut o saptamana fara niciun raspuns. Cei care vor veni la vot in 10 si 24 noiembrie, milioane de romani, au dreptul sa ne cantareasca, caracterul si proiectele, si sa ne compare, in dezbateri directe. Au dreptul sa stie ce vom face pentru ei, ca sa-l aleaga pe cel mai potrivit dintre noi.

Au multe intrebari pentru noi, poate mai multe si mai grave pentru voi, unul prim-ministru, chiar daca demis, celalalt presedinte de cinci ani al Romaniei. In lipsa unor dezbateri, mi le adreseaza mie, cu sutele, pe acolo unde merg. Le-am strans pe toate si le veti auzi de la mine, asa cum le-am promis oamenilor intalniti in toate colturile tarii si in Diaspora.

Mai sunt doar 15 zile pana la primul tur al prezidentialelor. Haideti sa mergem in fata romanilor!", a scris pe Facebook liderul USR.