Vicepremierul propus in Guvernul Orban, Raluca Turcan, sustine ca un salariu minim nu se poate creste din pix, intr-un birou de ministru, ci exista niste indicatori astfel incat sa nu se blocheze mediul privat.



"Un salariu minim nu se creste din pix, intr-un birou de ministru. Sunt niste indicatorii care cu totii trebuie sa contribuie, astfel incat mediul privat sa nu se blocheze. Mai mult, poti sa ajungi la inflatie, adica ceea ce s-a intamplat in ultimii trei ani de zile. (...) Ceea ce s-a dat cu o mana s-a luat cu doua, exact asa se poate intampla daca salariul minim nu are o ancorare in economia reala.

Legea pensiilor se respecta si sustinem majorarea pensiilor exact cum prevede legea actuala, in raport cu rata inflatiei si cu salariul mediu", a spus Turcan, citata de ziare.com.