Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, ca reluarea de la zero a discutiilor pe modificarea Codurilor penale si pe legislatia care vizeaza armonizarea cu cerintele europene, dupa cum se prevede in programul de guvernare al Cabinetului Orban, ar fi "nerealist" si ar reprezenta "un pas inapoi", mentionand ca, pana se va propune un proiect, se ajunge in vara si "legile sunt la fel de proaste".



"Un comentariu pe care il fac este vizavi de Justitie. Sunt foarte multe masuri care sunt preluate si care vor fi continuate, dar sunt si masuri nerealiste care sunt propuse, pentru ca acest Guvern, asa cum spune in preambul, isi propune sa guverneze pentru un an de zile. Intre masurile pe care si le propun, fie ca discutam de constructia de penitenciare sau imbunatatire a conditiilor din penitenciare - intr-un an de zile este o masura nerealista, fie ca discutam de imbunatatirea conditiilor din instante sau informatizarea instantelor sunt masuri pe care PSD le-a propus si, repet, continua masurile noastre. Daca acum incepem sa facem consultari, fie ca facem cu societatea civila, fie ca facem consultari cu Comisia de la Venetia, e nerealist ca intr-un an de zile sa putem finaliza. Eu credeam ca, pornind de la lucrurile bune care exista si prin consultare, pornind, spre exemplu, de la coduri, pornind de la legislatia care vizeaza armonizarea cu anumite cerinte europene, putem discuta si punem imbunatati. A lua de la zero si a face acum consultare, fie ca discutam de Comisia de la Venetia, fie ca discutam de asociatiile profesionale, pana propunem un proiect, iata ajungem in vara si conditiile sunt la fel de proaste si legile sunt la fel de proaste", a afirmat Iordache, la Palatul Parlamentului.

Intrebat in legatura cu abrogarea recursului compensatoriu prin Parlament, Iordache a spus ca este dispus la dialog pentru a imbunatati legea actuala.

"Eu am fost intre cei care au sustinut aceasta masura a recursului compensatoriu, preluata de la doamna Pruna. Iata ca o parte dintre membrii Cabinetului Pruna sunt preluati si in acest Guvern Ludovic Orban. A fost o cerinta internationala pe care ne-a cerut-o noua la acel moment, din cate stiu, Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Vrem sa vedem in perioada urmatoare daca acele conditionalitati pe care Romania le-a avut la acel moment sunt respectate sau nu. Putem discuta aici in Parlament de recursul compensatoriu, poate nu este cea mai fericita formula care exista, dar, repet, prin consultare putem discuta acea lege. (...) Sunt dispus la dialog, daca eu am preluat intru totul proiectul pe care l-a initiat doamna Pruna. Singura modificare care s-a facut in Parlament este cea care se majoreaza de la 3 la 6 zile. In rest, putem discuta", a adaugat Florin Iordache.

Potrivit acestuia, daca vor fi luate de la zero toate acele masuri prin care s-a reusit aducerea la "normalitate", va fi "un pas inapoi", scrie Agerpres.

Despre sigilarea arhivei SIPA, Iordache a spus ca este o masura proasta. "Vrem odata sa scapam de securisti? Vrem odata sa scapam de cei care au creat un stat paralel? In aceste conditii, haideti sa aflam adevarul si in aceste conditii putem trai intr-o lume normala. In conditiile in care iar ascundem, iar discutam de protocoale, reinfiintam protocoalele. Abia le-am desfiintat", a mai spus Iordache.