Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca pentru ea "a fost o mare bucurie" sa constate in timpul campaniei electorale in judetul Maramures ca exista conditii pentru ca romanii care au revenit in tara sa investeasca.



"Am vizitat astazi cateva investitii ale unor romani care au fost plecati din tara si s-au intors acasa (in orasul Borsa - n.red). Pentru mine, ca prim-ministru, a fost o mare bucurie, pentru ca am realizat ca noi am creat conditiile ca romanii sa inceapa sa se intoarca la casa lor. Mi-au spus: 'doamna prim-ministru, noi nu vrem sa plece acest Guvern, pentru ca acest Guvern a tinut si cu investitorii romanii, a tinut si cu oamenii, a tinut cu toata lumea, s-a gandit la toti'. I-am raspuns ca pentru mine, ca prim-ministru, romanii sunt toti familia mea. Si a trebuit sa ma gandesc la fiecare membru al familiei mele iar masurile sa fie masurile pe care le doresc oamenii. Poate ca noi avem convingerea ca luam o masura buna, dar acea masura nu este cea asteptata de oameni. Si de aceea am considerat ca dialogul cu oamenii, dialogul cu primarii este foarte important pentru a lua masurile pe care le asteapta romanii", a declarat Dancila, citata de stiridiaspora.ro.

