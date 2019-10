Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, este dezamagit de lista de ministri propusi de Guvernul Orban, mai ales pentru faptul ca "are probabil cel mai scazut numar de femei".

"A fost prezentata echipa guvernamentala. Parerea mea e ca se putea un pic mai bine. Sa ma explic.

Sigur, echipa guvernamentala o face premierul si el e responsabil pentru oamenii pe care ii considera capabili sa duca la indeplinire programul de guvernare asumat. Dar nu pot sa nu remarc, in primul rand, numarul scazut al doamnelor in acest Cabinet. Spre deosebire de ultimele guverne, acesta, cu doar trei, are probabil cel mai scazut numar de femei. Cred ca reprezentarea in institutiile de conducere ale statului ar trebui sa incurajeze prezenta femeilor, sa devina o constanta, respectand pe cat de mult se poate proportia dintre femei si barbati. Nu sunt adeptul discriminarii pozitive, nu sustin infiintarea de portofolii special pentru femei, dar cred ca reprezentarea lor proportionala trebuie incurajata.

O alta observatie tine de numirea de la Ministerul Apararii. Cu tot respectul pentru haina militara, dar a pune in functia de ministru al Apararii un militar activ, ba chiar seful ostirii, mi se pare o greseala. Aceasta decizie reprezinta un pas inapoi in privinta angajamentelor euro-atlantice asumate de Romania cu privire la controlul civil asupra fortelor armate. Niciodata, de un sfert de secol incoace, la conducerea politica a armatei nu s-a mai numit un cadru activ.

Sa ne amintim ca marele politolog britanic Samuel Finer avertiza acum decenii bune ca implicarea militarilor in politica se produce atunci cand institutiile politice civile se dovedesc incapabile sa se ridice la inaltimea misiunii lor, cand sunt delegitimate. Nu cred ca ne aflam intr-o asemenea situatie si nu cred, in consecinta, ca e bine sa se dea public asemenea mesaje, fie ele si neintentionate.

Insa, repet, decizia privind echipa guvernamentala apartine premierului desemnat. Sper ca lipsa de experienta a membrilor Cabinetului sa fie compensata de entuziasm si de bune intentii", a scris liderul PNL pe Facebook.