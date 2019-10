Fostul premier, Viorica Dancila, a criticat programul de guvernare al PNL, spunand ca "devine adevar tot ceea ce ne era teama ca se va intampla" si ca celor de la PNL nu le pasa de oameni, ci de "ceea ce e bun pentru ei".

"Am citit programul de guvernare al PNL si am vazut ca devine adevar tot ceea ce ne era teama ca se va intampla. Pensiile nu vor mai creste, am vazut ca vor sa scada salariile bugetarilor si sa le aduca la nivelul celor din nivelul privat. Vor sa comaseze spitalele. In fond, ce stiu mai bine? Sa inchida scoli si spitale. Tot programul lor e pentru ei si nu pentru tara. Nu mai vor PNDL, atat de bun pentru primari, indiferent de culoarea politica. Tot ceea ce a fost bun, pentru ei nu a contat. Nu conteaza pentru ei ce e bun pentru oameni, conteaza ce e bun pentru ei, pentru ca ei nu vor sa aiba decat Romania lor, o Romanie in care noi, ceilalti, nu existam. O Romanie in care ei dicteaza ca si cum ar fi primit-o mostenire", a declarat Viorica Dancila, potrivit antena3.ro.