Ludovic Orban, premierul desemnat, le-a prezentat liberalilor lista cu ministri propusi pentru noul guvern PNL, la sedinta Biroului Politic National (BPN) si le-a spus ca se afla intr-o situatie dificila si ca trebuie sa rezolve cat mai repede "aproape toate stricaciunile PSD".

"Ne aflam intr-o situatie extrem de grea: dupa trei ani de guvernare PSD, aproape nimic din beneficiile cresterii economice nu a ajuns in buzunarele cetatenilor romani. PSD cu o mana a dat, cu trei a luat. Banii au fost risipiti pe pomeni electorale. Nu s-a construit niciun spital, nu s-a construit nicio autostrada. Economia a fost tarata spre o situatie grava: deficit in crestere, destabilizarea mediului privat, pierderea increderii in guvern din partea investitorilor", le-a spus Ludovic Orban liderilor PNL, potrivit g4media.ro.

"Nu ne asteapta nici aplauze, nici aprecieri, nici laude. Romanii asteapta sa le rezolvam problemele. Trebuie sa rezolvam rapid aproape toate stricaciunile PSD si sa punem, bazele unei reforme care sa duca la bunastare", a mai spus Orban.

Ludovic Orban le-a prezentat liberalilor lista ministrilor propusi:

1. Prim-ministru – Ludovic Orban

2. Vicepremier – Raluca Turcan

3. Ministerul Educatiei si Cercetarii – Monica Anisie (presedinta PNL Sector 2, profesoara de liceu, secretar de stat in Guvernul Ciolos)

4. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Virgil Popescu (deputat PNL, inginer)

5. Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu (consilier prezidential, diplomat de cariera)

6. Ministerul Apararii – Nicolae Ciuca (general, seful Statului Major al Apararii)

7. Ministerul Muncii – Violeta Alexandru (presedinta PNL Bucuresti, ministru pentru Dialog Social in Guvernul Ciolos)

8. Ministerul Dezvoltarii Regionale – Ion Stefan (deputat PNL, inginer electromecanic)

9. Ministerul Mediului – Costel Alexe (presedintele PNL Iasi, doctor in climatologie si meteorologie)

10. Ministerul Infrastructurii (Transporturi + Comunicatii) – Lucian Bode (deputat PNL, ministru al Economiei in Guvernul Ungureanu)

11. Ministerul Finantelor Publice – Florin Citu (liderul senatorilor PNL, finantist)

12. Ministerul Justitiei – Catalin Predoiu (deputat PNL, fost ministru al Justitiei in guvernele Tariceanu si Boc)

13. Ministerul Agriculturii – Adrian Oros (deputat PNL, doctor in medicina veterinara)

14. Ministerul Sanatatii – Victor Costache (seful Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara si Toracica la Spitalul European Polisano din Sibiu)

15. Ministerul Afacerilor Interne – Marcel Vela (senator PNL, absolvent de studii politehnice si juridice)

16. Ministerul Fondurilor Europene – Marcel Bolos (directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest)

17. Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu (deputat PNL, jurnalist si actor)

18. Ministerul Tineretului si Sportului – Ionut Stroe (deputat PNL, fost purtator de cuvant al partidului)

19. Secretariatul General al Guvernului – Gabriel Andronache (deputat PNL, jurist)