"In aceasta batalie electorala, sunt candidatul care iubeste tara si oamenii, singura care a crescut veniturile romanilor si care si-a dorit mereu o viata mai buna, mai linistita si mai demna pentru fiecare. Sunt singura care a adus stabilitate si care a indemnat la consens si unitate, pentru ca inteleg ca aici e viitorul nostru, intr-o Romanie care sta cu capul sus si care are grija de toti ai ei. Luptam in continuare, pentru fiecare roman!", a scris pe Facebook premierul demis, Viorica Dancila.