Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca Romania trece "prin cea mai mare criza in care s-a aflat in ultimii multi ani" si ca partidele si candidatii care au adus tara in aceasta situatie nu vor reusi sa ne salveze.

"Statul Roman, tara noastra, trece prin cea mai mare criza in care s-a aflat in ultimii multi ani. Si voi chiar credeti ca partidele si candidatii care ne-au adus aici, care sunt controlati de sistemul asta nenorocit, vor reusi sa ne salveze? Sau actionam acum, prin vot, sau vom fi condamnati de istorie pentru lasitatea si prostia noastra. Nu mai avem timp. Nu mai avem 5 ani. Avem o responsabilitate istorica. Toti. Acum", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

