Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca premierul desemnat Ludovic Orban incepe deja sa semene cu Viorica Dancila.



"Nu am vazut nicio echipa guvernamentala - nu am vazut niciun program de guvernare - nu am vazut niciun proiect economic sau administrativ care sa ne scoata din criza - nu am vazut nicio solutie la problemele adevarate ale oamenilor! Dar TREBUIE sa votez Guvernul PNL Orban - ca asa striga la noi unii care vor doar sa se ridice pesedistii de pe scaune sa se aseze ei!!! Uite ca NU votam!

Am luptat contra Echipei Dragnea, Dancila, Fifor, Arsene.../ putem sa luptam in continuare si cu noua Echipa Orban, Barna, Basescu, Hunor si Tariceanu! Cat timp facem ceea ce este bine pentru Romania si ProRomania - rezistam!

Ps - constat fara surprindere ca Ludovic Orban se comporta deja ca Viorica Dancila/ intai ma roaga sa il votez - dupa care ma injura 'pe surse'! Nu am cerut ministere, nu am negociat functii si nici avantaje! Nu am negociat cu Dl Orban ceea ce nu se putea negocia - doar am cerut o guvernare competenta si eficienta care sa tina cont de asteptarile tuturor categoriilor sociale!

Ps - am avut o singura solicitare politica - Romania sa desemneze un comisar european din familia social - democrata (nu PPE)/ am fost refuzat", a scris Ponta pe Facebook.