Social-democratul Mihai Fifor lanseaza un nou atac la adresa PNL.



"De vreo doua zile PNL ataca Guvernul Dancila ca majoreaza salariul minim NET cu 100 de lei. Ca, vezi Doamne, 'mai era cineva prin 1989 care mai dadea 100 de lei' si ca 'guvernul n-ar fi legitim'.

Domnule premier desemnat, doar atata puteti?! Comparatia cu 1989 nu tine. Pentru ca nu vorbim aici doar de 100 de lei.

In 2016, salariul minim, 'in mana' era de 878 de lei. Noi il ducem acum, in 2019, conform programului de guvernare al PSD, la 1.363 lei. Faceti calculele! +55%!!!

Stiu ca va deranjeaza! Stiu si ca PNL vrea programatic sa desfiinteze salariul minim, pentru ca ar fi 'anti-economic si anti-social'.

Va ganditi doar la corporatii. Putin va pasa ca 1,7 milioane de romani s-ar trezi cu salariile taiate a doua zi dupa o astfel de masura!

Cat despre legitimitate, sa vorbiti cand va treceti guvernul prin Parlament! Si nici macar atunci, pentru ca vad acum ca va negociati majoritatea taman cu tradatorii pe care spuneati ca nu-i luati prizonieri!", a scris Fifor pe Facebook.