Presedintele Consiliului National al ALDE, Norica Nicolai, sustine ca Raportul MCV pentru Romania reprezinta "cel mai jalnic document de politica europeana".



"Venit cu o luna mai devreme decat datele cu care ne obisnuise Comisia Europeana, in plina campanie electorala in Romania, raportul MCV este cel mai jalnic document de politica europeana, pentru ca el nu constituie un document de analiza a stadiului reformelor din justitia din Romania, ci un document de pozitie politica in care Comisia Europeana ne spune ca isi doreste in Romania o republica prezidentiala condusa de reprezentantul Germaniei in colonie, Klaus Werner Iohannis.

Recomandarile din raportul precedent facute de prim-vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans, vizau la vremea respectiva un ordin de suspendare a suveranitatii nationale pentru ca interziceau Parlamentului Romaniei sa legifereze, doar in conditiile in care avea aprobarea Comisiei. Ni se spunea in acel raport ce trebuie sa reglementam, cum trebuie sa reglementam, iar astazi suntem criticati pentru ca am avut tupeul sa ne respectam suveranitatea.

Nu mi-am imaginat niciodata ca tentatia totalitara, aceea de stil sovietic, e atat de prezenta si la Bruxelles. Sa ceri unui stat membru sa introduca in actul de justitie serviciile de informatii, inseamna ca nu faci decat sa te comporti in cea mai buna traditie a lui Putin, care conduce o tara in care FSB e in toate. Daca asta e modelul de democratie pe care interesele Bruxelles-ului il vor introdus in Romania, imi pare rau sa o spun, dar am o usoara greata cu privire la dublul standard, democratie, stat de drept.

Incoerenta acestor monitorizari, in sensul ca in anumite rapoarte se solicita ca Ministrul Justitiei sa nu se implice activ, ci sa lase acest rol CSM, iar acum, dimpotriva, Comisia cere o implicare mai mare a Ministrului Justitiei, inseamna pentru mine ca nu avem de a face decat cu un banal document de pozitie politicianista, care spre binele Romaniei trebuie ignorat", a scris Norica Nicolai pe Facebook.