Theodor Paleologu, candidatul al PMP la prezidentiale, a declarat ca, in opinia sa, Guvernul PNL va fi precum "cel din 2007-2008, adica sustinut de (...) partide care au fost aliate cu PSD sau provin din PSD".

"Ar fi de dorit, ar fi fara indoiala de dorit, insa tare ma tem ca o sa fie un Guvern PNL precum cel din 2007-2008, adica sustinut de Ponta, de Tariceanu, de UDMR, adica de partide care au fost aliate cu PSD sau provin din PSD. Asta arata inca o data ca trebuie schimbata Constitutia, pentru ca un asemenea guvern nu poate sa faca prea multa treaba fiind la cheremul lui Ponta, Tariceanu si asa mai departe. Deci, asta arata inca o data ca trebuie sa modificam Constitutia si trebuie sa dam presedintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul, fara procedura atat de complicata prevazuta in Constitutie", a afirmat Theodor Paleologu, miercuri, intr-o conferinta de presa, intrebat daca noul guvern va fi instalat pana la data de 10 noiembrie, data primului tur al alegerilor prezidentiale.

El a semnalat ca in programul de candidat al lui Dan Barna, USR PLUS, este prevazuta "o procedura inca si mai complicata decat cea din Constitutia actuala, si anume un referendum pentru dizolvarea Parlamentului".

Paleologu a precizat ca nu are cunostinta despre rezultatul final al negocierilor dintre PMP si PNL, adaugand ca de acest lucru se ocupa presedintele formatiunii, Eugen Tomac, scrie Agerpres.

Intrebat cu ce fel de Guvern i-ar placea sa lucreze, el a spus: "Aici nu e cu pe placute, trebuie sa lucrezi cu guvernul care iese din urne, insa, sa nu uitam un lucru, vor fi 2 etape, etapa decembrie 2019 si etapa noiembrie 2020".

"In 2020 vor avea loc alegeri iar planul meu este ca, pana atunci, aproape un an de zile, sa duc o campanie sustinuta pentru reformarea Constitutiei. Va fi in viziunea mea principala tema a alegerilor din 2020, schimbarea regimului politic, si ma voi investi pentru acest proiect, fara a sustine un partid anume, pentru ca nu aceasta este menirea presedintelui. Presedintele trebuie sa aiba un proiect pentru tara, asta imi propun sa fac si sa invit in slujba acestui proiect toate fortele politice care inteleg ca e nevoie de o schimbare a regimului politic, (...) de schimbare a Constitutiei", a mai declarat Paleologu.