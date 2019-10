Varujan Vosganian, purtatorul de cuvant al ALDE, considera ca Pro Romania, prin refuzul de a sustine formarea noului guvern si, implicit protejarea Vioricai Dancila, nu mai are aceiasi adversari politici ca ALDE.

"Am o simpla intrebare pentru Victor : urmand acelasi rationament bizar, inseamna ca el, daca nu voteaza guvernul Orban, o sustine pe Viorica Dancila si se intoarce in PSD?!

Ca sa fie limpede, noi reconfirmam, daca mai era nevoie, ca Mircea Diaconu este candidatul nostru pentru functia de presedinte al Romaniei. Speram ca va fi, in turul al doilea, un contracandidat redutabil pentru Klaus Iohannis, ceea ce face ca Viorica Dancila sa fie acum adversarul nostru in atingerea acestui obiectiv. Nu stiu daca mai avem acelasi candidat la presedintie ca dl Ponta, se pare, insa, ca, in acest moment, prin refuzul sau de a sustine formarea noului Guvern, si, in consecinta, protectia oferita actualului prim-ministru, se pare ca nu mai avem si aceiasi adversari politici.

Cat despre anul de gratie 2005 cand am introdus cota unica, daca domnul Ponta regreta modelul prealabil al impozitarii progresive din timpul guvernarii PSD, ii reamintim ca impozitarea pesedista pe cote progresive incepea de la 18% si se incheia la 40%. Il rugam pe dl Ponta sa ne spuna, pornind de la cota unica actuala de 10%, care sunt categoriile socio-profesionale carora ar dori sa le mareasca impozitul pe salariu si cam la cat", a scris Varujan Vosganian pe Facebook.